Fazıl Say’dan “İznik Türküsü”: Evrensel bir ezgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın bestelediği “İznik Türküsü” adlı eser, dünya prömiyerini İznik Gölü kıyısında binlerce kişinin katılımıyla yaptı.

Eser, hem müzikal derinliği hem de taşıdığı kültürel anlamla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği İznik’i dünya çapında tanıtmayı amaçlayan proje, tarihi bir anı yaşattı. Göl manzarası eşliğinde gerçekleşen konser, sanatın evrensel gücünü ve İznik’in zenginliğini bir araya getirdi.

Sanat ve tarih aynı sahnede buluştu

Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, çeşitli ülke konsolosları, milletvekilleri, sanatçılar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecenin sunuculuğunu Yekta Kopan üstlenirken, İznik’in kültürel mirasına yapılan katkı nedeniyle teşekkür mesajları iletildi.

Mustafa Bozbey, konuşmasında İznik’in tarihsel derinliğini ve kültürel zenginliğini vurgulayarak, “İznik artık sadece bir kent değil, bir ezgi, bir melodi olarak hafızalara kazınacak” dedi. Projenin kente ve Türkiye’ye değer katacağını belirtti.

İki sanatçı ayakta alkışlandı

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Fazıl Say, “İznik üzerine beste yapmak benim için bir onur ve sorumluluktu” diyerek, eserin altı aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. İznik Türküsü’nü evrensel bir anlayışla bestelediğini ifade eden sanatçı, konseri solo piyano eserleriyle başlattı.

Say’ın performansı izleyenleri büyülerken, gecenin doruk noktasını soprano Görkem Ezgi Yıldırım’ın eşlik ettiği “İznik Türküsü” oluşturdu. İlk kez seslendirilen eser, İznik’in ruhunu ve tarihini müzikle buluşturarak izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık 15 dakika süren eser sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

Sanatçılara plaket takdimi

Konserin sonunda Başkan Bozbey, Fazıl Say’a, Görkem Ezgi Yıldırım’a ve geceyi sunan Yekta Kopan’a teşekkür ederek plaket takdim etti. “İznik Türküsü”, sadece bir müzik eseri değil, bir kentin hafızasını geleceğe taşıyan kültürel bir köprü olarak hafızalarda yer etti.

(EMK)