ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2025 08:13
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2025 08:16
1 dk Okuma

Fazıl Say: Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta

Say, " Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fazıl Say: Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısı yaptı.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı'daki başlıca klasik müzik kurumlarının "İsrail yanlısı" tutumunu eleştirdi. "Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile… Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar." dedi.

"Bu çaresizliğe sessiz kalmayın"

Gazze'deki işgalin "soykırım" olduğunu vurgulayan Say, paylaşımında meslektaşlarına şöyle seslendi:

"Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen... Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa."

Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı artıyor: Son 24 saatte 5 can kaybı
Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı artıyor: Son 24 saatte 5 can kaybı
10 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail Fazıl Say Filistin gazze ablukası
ilgili haberler
Birleşmiş Milletler: İsrail’in Gazze'ye yönelik eylemleri soykırımdır
16 Eylül 2025
/haber/birlesmis-milletler-israilin-gazze-ye-yonelik-eylemleri-soykirimdir-311577
İsrail ordusu bir kez daha Gazze'ye saldırıyor
16 Eylül 2025
/haber/israil-ordusu-bir-kez-daha-gazze-ye-saldiriyor-311539
İsrail askerlerinden Filistinli yönetmen ve aktivist Basel Adra’nın evine baskın
15 Eylül 2025
/haber/israil-askerlerinden-filistinli-yonetmen-ve-aktivist-basel-adranin-evine-baskin-311510
İsrail, Gazze’de son 4 günde UNRWA’ya ait 10 binayı vurdu
15 Eylül 2025
/haber/israil-gazzede-son-4-gunde-unrwaya-ait-10-binayi-vurdu-311493
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Birleşmiş Milletler: İsrail’in Gazze'ye yönelik eylemleri soykırımdır
16 Eylül 2025
/haber/birlesmis-milletler-israilin-gazze-ye-yonelik-eylemleri-soykirimdir-311577
İsrail ordusu bir kez daha Gazze'ye saldırıyor
16 Eylül 2025
/haber/israil-ordusu-bir-kez-daha-gazze-ye-saldiriyor-311539
İsrail askerlerinden Filistinli yönetmen ve aktivist Basel Adra’nın evine baskın
15 Eylül 2025
/haber/israil-askerlerinden-filistinli-yonetmen-ve-aktivist-basel-adranin-evine-baskin-311510
İsrail, Gazze’de son 4 günde UNRWA’ya ait 10 binayı vurdu
15 Eylül 2025
/haber/israil-gazzede-son-4-gunde-unrwaya-ait-10-binayi-vurdu-311493
Sayfa Başına Git