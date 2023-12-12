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Yayın Tarihi: 12 Aralık 2023 17:25
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2023 17:34
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Faysal Fırat: Şeyh Sait kıyamıyla barışılmalı

Gazeteci Fatih Altaylı’ya tepki gösteren Şeyh Sait'in torunu Faysal Fırat, tarihi farklı kaynaklardan da okumak gerektiğini belirterek, “Açık söylüyorum eğer İngilizler Kürtlere destek vermiş olsaydı biz saklamazdık, ama vermediler” dedi.

Bedri Adanır
KUBi Kurdî Bixwînin
Bedri Adanır

Bedri Adanır
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/12/seyh-saitin-torunu-faysal-firat-ingilizler-kurtlere-destek-vermedi.jpg

Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, X sosyal medya hesabından 6 Aralık'taki "Şeyh Sait Bulvarı'nın yapım çalışmalarına başladık" paylaşımı sonrası başlayan tartışmalar sürüyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Diyarbakır İl Örgütü'nün, "Diyarbakır’ı Cumhuriyet düşmanlarına bırakmayacağız" başlıklı açıklaması sosyal medyada yoğun tepki çekti

Gazeteci Fatih Altaylı ise Şeyh Sait'i "İngilizlerle işbirliği yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı isyan etmiş, bu ülkeyi yıkmaya, bölmeye, parçalamaya çalışmış" biri olarak nitelendirip hakaret ederken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Altaylı'ya tepki gösterdi, Diyarbakır Barosu da Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu

bianet'e konuşan Şeyh Sait'in torunlarından Faysal Fırat, yaşananlara tepki göstererek "100 seneden beri biz Kürtlere sistematik bir zulüm uygulanmaktadır" dedi.

Şeyh Said İsyanı
Şeyh Said İsyanı
1 Temmuz 2010

"İngilizler Kürtlere destek vermedi"

Şeyh Sait’in ‘zulme ve haksızlığa başkaldıran bir zat’ olduğunu belirten Faysal Fırat, “Şeyh Sait Efendi’yi gerici, feodal olarak görmek, onu insanlık düşmanı gibi görmektir. Şeyh Sait Efendi nazik, edepli, insan haklarına saygılı bir liderdir” dedi.

Faysal Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şeyh Sait Efendi'ye karşı yapılan bu saldırıları anlayabiliyorum. Çünkü toplumun bireyleri Şeyh Sait Efendi'yi okuyup anlarlarsa bu sistem yıkılacaktır. Bu sistem Şeyh Sait kıyamıyla barışmadığı sürece Kürt halkıyla demokratik koşulların iyileştirilmesinde hiçbir ilerleme sağlanamayacaktır.” 

Fatih Altaylı’ya atfen “Hakaretlerini ona misliyle iade ediyorum” diyen Fırat, tarihi farklı kaynaklardan da okumak gerektiğini belirterek, “Açık söylüyorum eğer İngilizler Kürtlere destek vermiş olsaydı biz saklamazdık, ama vermediler” diye konuştu.

"Kürtler yüz senedir zulme uğruyor"

Şeyh Sait'in ailesi olarak hakaret ve saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Fırat, “Bu yapılan zulümler sistematiktir. 100 seneden beri biz Kürtlere sistematik bir zulüm uygulanmaktadır. Bu konuda direnmemiz ve mücadele etmemiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. İdeolojilerimiz Kürtlüğümüzün ve insanlığımızın önüne geçmemeli. Bugün Kürtleri savunmak, sevmek insanlığın bir gereğidir. İnsan olunmadan ne dindar ne ideoloji sahibi olunabilir” dedi.

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(BA)

1925 Şeyh Sait Fatih Altaylı TKP
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları

Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni...

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