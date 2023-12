Faysal Firat: Divê bi serhildana Şêx Seîdî re li hev bên

Piştî ku Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê ya qayûm wê bi rê ve dibe daxuyaniyek weşand û got ku ew berdewama Rêya Şêx Seîdî çêdikin, nîqaşên derbarê Şêx Seîdî de dest pê kirin. Serokê Giştî yê Partiya Zaferê Umît Ozdag, Rêxistina bajarê Amedê ya Partiya Komunîstan a Tirkiyeyê (TKP) di serî de hin kesan daxuyanî dan û diyar kirin ku “Şêx Seîd şerîatparêz e” û Şêx Seîdî “ji bo berjewendiya emperyalîzma Ingilîstanê serî hildaye.”

Rojnameger Fatîh Altayliyî jî di dema bernameyeke xwe de diyar kir ku Şêx Seîd “Hevkarî bi ingilîzan re kir û li dijî Komara Tirkiyeyê serî hilda, xwest vî welatî birûxîne, dabeş û parçe bike.”

Faysal Firat, neviyê Şêx Saît û kurê Şêx Elî Rizayî, ji bo niqaşên li ser Şêx Seîdî çêdibin, heqaretên lê tên kirin bi bianetê re axivî.

“Şêx Seîd li ol û îdeolojiya mezlûman nenêriye”

Firatî got Şêx Seîd ti carî li ol û îdeolojiya mezlûman nenêriye û tim li gel wan sekine ye, bi fikr û zanebûna mirovan re bi eleqeder bû ye: “100 sal in zordariyeke bi rêk û pêk li me kurdan dibe.”

“Ingilîzan piştgirî neda kurdan”

Firatî got ku Şêx Seîdî ‘li dijî zilmê û neheqiyê serî hilda’ û diyar kir ku “Nirxandina Şêx Seîd Efendiyî bi gotinên ‘paşverû’, ‘feodal’ tê wê wateyê ku wî weke dijminê mirovatiyê dinirxînin. Şêx Seîd Efendî, serokekî nazik, biedep û rêzê ji mafên mirovan re nîşan dida.”

“Faysal Firat wiha pê de çû: “Naxwazin civak serhildana Şêx Seîdî fêm bike. Gava Şêx Seîd bixwînin û fêm bikin, wê pergala wan hilbiweşe. Ev pergal bi serhildana Şêx Seîdî re li hev neyê, nikare pêş ve biçe û wê di mijara başkirina şert û mercên demokratîk ên gelê kurd de ti gavan neavêjin.”

Faysal Firatî behsa wan gotinên rojnameger Fatîh Altayliyî kir ku ji bo Şêx Seîdî gotibûn û got: “Ez heqaretên wî bi zêdeyî li wî vedigerînim. Ez bi rengekî zelal dibêjim, ger ingilîzan piştgirî daba kurdan, me ev venedişart, lê nedan.”

“Sed sal in zilm li kurdan dibe”

Firatî diyar kir ku ew ê li dijî hewaret û êrîşan bêdeng nemînin: “Ev zilm û zordariya dibe bi rêk û pêk e. Sed sal in zilmeke bi rêk û pêk li me kurdan dibe. Ji bo vê divê em li ber xwe bidin û têbikoşin. Divê em ji hev hez bikin. Divê îdeolojiyên me nekevin pêş kurdbûna me û mirovbûna me. Îro parastin û hezkirina kurdan, erkeke mirovatiyê ye. Bêyî ku mirov bibe mirov, nikare bibe oldar û xwediyê îdeolojiyan.”

DEM PARTiyê jî bertek nîşan da

Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ay Gelan (DEM Partî) ttêkildarî mijarê li ser hesabê xwe yê Xyê yê fermî daxuyaniyek bi kurmancî û zazakî/kirmanckî weşand: “Şêx Seîd nirxê gelê Kurd e. Heqereta ku li wî tê kirin li gelê Kurd tê kirin. Em heqeretên ku li nirxên me tên kirin qebûl nakin û şermezar dikin. Şêx Seîd erjê şarê Kurdan o. Heqeretê ke ey rê yenê kerdene, şarê ma rê yenê kerdene. Ma nê heqeretan qebul nêkenê. " (BA/FD)