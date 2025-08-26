Fatma Temel: Em dizwazin bi atolyeyan careke din çanda deqê zindî bikin

Kevneşopiya Deqê her çiqas bi navên cuda û bi wateyên cuda hatibe domandin jî, lebelê di nav gelek gel û baweriyên ku li Yewnana Kevnar, Misra Kevnar, Romayê û Mezopotamyayê dijîn de weke hunerek hevpar tê hesibandin.
Jinên Kurd jî di nav wan kesan de ne ku vê kevneşopiyê didomînin.
Di van salên dawî de gelek kes çanda deqkirinê êdî bi motîf û hunera destê Fatma Temelê dibîne û dibihîse.
Fatma Temel ev çend sal in ku berê xwe daye deqê ji gelek bajarên wek Mêrdîn, Riha, Dîlok û hwd berhevkariya deqê kiriye û ew bi xwe jî hewld dide di nav ciwanan de vê çandê belav bike.
Bi taybetî di van mehên dawî de bi atolyeyên deqê hem hinî kesên dixwazin hîn bibin dike hem jî li gelek bajarên wek Amed, Stenbol, Mêrdîn, Wan, Silêmanî, Hewlerê ji kesên dixwazê re deqan çi dike.
Têkildarî atolye û rêwitiyên xwe yên ji bo belavkirina çanda deqkirinê Fatma Temel bi bianet kurdiyê re axivî.
Temelê destnîşan kir û got: “Her atolyeyeke me wek mihrîcanê ye. Em çanda deqê ya hatî jibîrkirinê, bi van rêyan careke din bi bîr dixin û wê kevneşopiyê zindî dikin.”
