ÇAND Û HUNER
Dîroka Weşanê: 26 Tebax 2025 10:17
 ~ Nûkirina Dawî: 26 Tebax 2025 10:31
2 xulek Xwendin

Fatma Temel: Em dizwazin bi atolyeyan careke din çanda deqê zindî bikin

"Deq" şêweyekî hunerî ye ku li ser laşên jin û mêran li Mezopotamyayê tê neqişandin ku dîroka wê vedigere hezar salan. Her motîfek wateyek û çîrokek wê heye.

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Kevneşopiya Deqê her çiqas bi navên cuda û bi wateyên cuda hatibe domandin jî, lebelê di nav gelek gel û baweriyên ku li Yewnana Kevnar, Misra Kevnar, Romayê û Mezopotamyayê dijîn de weke hunerek hevpar tê hesibandin.

Jinên Kurd jî di nav wan kesan de ne ku vê kevneşopiyê didomînin.

Di van salên dawî de gelek kes çanda deqkirinê êdî bi motîf û hunera destê Fatma Temelê dibîne û dibihîse.

2 Temmuz 2022

Fatma Temel ev çend sal in ku berê xwe daye deqê ji gelek bajarên wek Mêrdîn, Riha, Dîlok û hwd berhevkariya deqê kiriye û ew bi xwe jî hewld dide di nav ciwanan de vê çandê belav bike.

Bi taybetî di van mehên dawî de bi atolyeyên deqê hem hinî kesên dixwazin hîn bibin dike hem jî li gelek bajarên wek Amed, Stenbol, Mêrdîn, Wan, Silêmanî, Hewlerê ji kesên dixwazê re deqan çi dike.

Têkildarî atolye û rêwitiyên xwe yên ji bo belavkirina çanda deqkirinê Fatma Temel bi bianet kurdiyê re axivî.

Temelê destnîşan kir û got: “Her atolyeyeke me wek mihrîcanê ye. Em çanda deqê ya hatî jibîrkirinê, bi van rêyan careke din bi bîr dixin û wê kevneşopiyê zindî dikin.”

(WT/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
deq fatma temel
Wesîla Torî
Wesîla Torî
Hemû Nivîsên wî/wê
