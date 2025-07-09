Fatma Bostan Ünsal: Şüpheler giderilmeli, güven ortamı için acil adımlar atılmalı

2013'teki çözüm sürecinde de aktif rol alan AKP'nin kurucu üyesi ve eski genel başkan yardımcısı Fatma Bostan Ünsal, önceki dönem deneyimleri üzerinden yeni sürece ilişkin uyarılarda bulundu.

İki süreç üzerinden siyasi ve toplumsal gözlemlerini bianet'e aktaran insan hakları savunucusu ve siyaset bilimci Fatma Bostan Ünsal, "Bir önceki süreç demokratikleşme açısından olumlu beklentiler içinde olduğumuz bir dönemdi, bugünse bu açıdan giderek daha kötüleşen hakların kısıtlandığı, yargının bağımsızlığı ile ilgili çok ciddi şüphelerin olduğu bir dönem" dedi.

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PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla başlayan 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin hem başlanması hem de sonuçları itibarıyla bölgesel gelişmelerle sıkı bağlarının olduğunu söyleyen Bostan, barışın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte ülkedeki demokratik alandaki daralmaya ve insan hakları ihlallerindeki artışın altını çizdi.

"2013'teki atmosfer daha pozitifti"

Bostan, süreçteki çelişkileri şöyle sıraladı:

"Şu anda 'terörsüz, şiddetsiz bir ortama girelim' deniyor, bunun ne için olduğu çok önemli. Çok açık ki insan haklarına aykırı uygulamalar devam ediyor. Bütün Türkiye'yi giderek genişleyen halkalarda bütün ülkenin zarar ettiği bir ortam ortaya çıkmış durumda. Şimdi anlaşılıyor ki, özellikleri daha da çok bölgesel bazı gelişmeler nedeniyle barış sürecine tekrar giriyoruz. Ama önce şunu fark etmemiz lazım. 2013 yılındaki atmosfer daha farklıydı, o dönem daha pozitif yönde demokrasi rüzgarları esiyordu. Bugün ise tam tersine gittikçe demokratik alanın daha kısıtlandığı bir alanda barış süreci yeniden telaffuz edilmeye başlandı. Haliyle barış için canını verecek kesinler bile temkinlilik içinde. Bu yüzden bu temkinliliği güven ortamına çevirmek için de hızlıca bugün şikayet edilen hususların dikkate alınması ve çabucak düzeltilmesi gerekiyor."

"AK Parti istikrarsızlık içinde"

Yargının siyasete alet edilemsini eleştiren Bostan kayyım atamalarını da işaret ederek, "Bu artık herkesin göz önünde cereyan ediyor. AK Parti bugün öngörülemez halde ve istikrarsızlık içinde. Özellikle yargıya yönelik olarak soru işaretleri var. Bu yüzden hemen bilahare bu konuyla ilgili olarak Türkiye'nin adım atması gerekiyor"çağrısını yaptı.

"Negatiften nötr ortama geçiş sağlanmalı"

Bostan, güven inşası için somut adımların şart olduğunu vurguladı. Daha önceki süreçte pozitif yönde olan rüzgarın bugün çok ters yönde estiğini belirten Bostan, ilk iş olarak acilen sürecin negatiften nötr ortama çekilmesi ve güvenin inşa edilmesi için yöneticilerin adım atması gerektiğini söyledi. Bu konuda medya, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinin sorumluluklarını hatırlattı.

"Terörle Mücadele Kanunu kaldırılmalı"

Barış için önce güvenin tesisi gerektiğini söyleyen Bostan, yapılması gerekenlere ilişkin şöyle konuştu:

"Bu negatif ortamdan nötr alana geçiş çok basit, zor değil. Çünkü yine daha önceki barış sürecine telaffuz edilirken teröre mücadele kanunu gözden geçirilecekti. Hatta terör olması için mutlaka bir şiddetle bağının kurulması gerekiyordu. Ama bugün tekrar terör çok tanımı belirsiz bir husus. Basit bir şekilde Terörle Mücadele Kanunu kaldırılabilir mesela. Cezaevinde bulunan hastalar, hasta olanlar çabucak herhangi bir yasal düzenlemeye gerek olmadan tahliye edilebilirler. Üç dört senedir ayrımcı bir uygulama var. Kovid sırasında uygulanan infaz yöntemi sadece adli mahkumlar uygulanmamıştır, siyasi mahkumlar uygulanmamıştır ve bu bir ayrımcılıktır. Bu ayrımcılık hemen sonlandırılabilir."

(AB)