Fatma Betül Sayan Kaya ikinci kez adliyede

Fon yolsuzluğunda adı geçen AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Ömer Gönül ikinci kez ifadeye çağrıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya saat 11.00 sularında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Çift, bu kez C kapısındaki genel girişten giriş yaptı. Gazetecilerin “163 milyon TL’yi nereden buldunuz” soruları arasında asansörlere yöneldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan çift, ifadeyi alacak olan savcının yanına çıktı.

Gazetecilerin Ömer Gönül’ü bekleyişi ise sürüyor.

İlk ifadede görüntü vermemişlerdi

Fon yolsuzluğuna ilişkin soruşturmada İbrahim Ömer Gönül 30 Eylül'de ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı. Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya ise 7 Ekim'de adliyeye gelmiş, ayrı ayrı ifade vermiş ve bir saat sonra ayrılmıştı. Şüpheliler adliyeye giriş için arka kapıları kullanmış, görüntü vermemişti.

Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin soruları yanıtlayan İlyas Kaya, Nisan 2026'da hisseden yaklaşık 150 bin lot aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını söylemişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ise Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustos ayında, kalanını ise eylül ayında sattığını, satıştan elde ettiği kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdiğini, daha sonra fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini belirtmişti.

Fon soruşturmasının geldiği noktada 433 şüpheli bulunuyor. 112 kişi tutuklandı, 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 38 kişi ise firari konumda. 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıkları ve banka hesapları da donduruldu.

(HA)