Fatma Betül Sayan Kaya için soruşturma izni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında, “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla soruşturma yürütülmesine izin verdi.

Sözcü’den Mustafa Balcı’nın haberine göre, SPK soruşturma iznini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine aldı.

Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın bugün İstanbul Adliyesi’ne giderek soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor.

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11 günlük eylemsizlik

Kaya çiftine ilişkin iddiaları Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre 26 Eylül’de gündeme getirdi. Emre, Kaya’nın nisan ayında Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 63,3 milyon lira yatırdığını ve eylülde 1 milyar 344 milyon lira çektiğini; eşi İlyas Kaya’nın ise yaklaşık 99,7 milyon liralık yatırımı karşılığında 826 milyon lira çektiğini açıkladı.

Kaya çifti toplam 163 milyon lira karşılığında yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira kazandı. Paranın çekim işlemi de sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinin başlamasından kısa süre önce gerçekleşti. İki isim krizden etkilenmedi.

İddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AKP’deki görevlerinden “affını” istedi ve talep Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Bu süreçte Kaya ve eşi hakkında mal varlıklarına tedbir konulmadı, gözaltı işlemi olmadı.

SPK, 1 Ekim’de fon ve borsa işlemlerinden elde edilen kazançların gönüllü olarak iade edilebilmesi için TMSF bünyesinde hesaplar açıldığını duyurdu. Kaya çifti de bu yöntem kapsamında başvuruda bulundu. Başsavcılığın izin vermesinin ardından çiftin yatırımlarının ana para dışındaki bölümünü TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına aktardığı bildirildi.

Kaya çiftinin TMSF hesabına aktardığı tutar 1 milyar 860 milyon lira oldu.

Kaya ve eşi hakkında soruşturma izni, söz konusu işlemlere ilişkin iddiaların kamuoyuna yansımasından 11 gün sonra verildi.

Forn soruşturmasında şu ana kadar adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı, tutuklananların sayısı 85, adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu.