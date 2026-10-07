ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.10.2026 13:33 7 Ekim 2026 13:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.10.2026 13:44 7 Ekim 2026 13:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Fatma Betül Sayan Kaya için soruşturma izni

Eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bugün ifade verecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fatma Betül Sayan Kaya için soruşturma izni
Fotoğraf: Fatma Betül Sayan Kaya / Instagram
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında, “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla soruşturma yürütülmesine izin verdi.

Sözcü’den Mustafa Balcı’nın haberine göre, SPK soruşturma iznini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine aldı.

Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın bugün İstanbul Adliyesi’ne giderek soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor.

Ahmet Şık: Sayan ailesi 163 milyon TL’yi nereden buldu, hacca Yağız’ın jetiyle mi gitti?
Ahmet Şık: Sayan ailesi 163 milyon TL’yi nereden buldu, hacca Yağız’ın jetiyle mi gitti?
27 Eylül 2026

11 günlük eylemsizlik

Kaya çiftine ilişkin iddiaları Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre 26 Eylül’de gündeme getirdi. Emre, Kaya’nın nisan ayında Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 63,3 milyon lira yatırdığını ve eylülde 1 milyar 344 milyon lira çektiğini; eşi İlyas Kaya’nın ise yaklaşık 99,7 milyon liralık yatırımı karşılığında 826 milyon lira çektiğini açıkladı.

Kaya çifti toplam 163 milyon lira karşılığında yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira kazandı. Paranın çekim işlemi de sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinin başlamasından kısa süre önce gerçekleşti. İki isim krizden etkilenmedi.

İddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AKP’deki görevlerinden “affını” istedi ve talep Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Bu süreçte Kaya ve eşi hakkında mal varlıklarına tedbir konulmadı, gözaltı işlemi olmadı.

SPK, 1 Ekim’de fon ve borsa işlemlerinden elde edilen kazançların gönüllü olarak iade edilebilmesi için TMSF bünyesinde hesaplar açıldığını duyurdu. Kaya çifti de bu yöntem kapsamında başvuruda bulundu. Başsavcılığın izin vermesinin ardından çiftin yatırımlarının ana para dışındaki bölümünü TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına aktardığı bildirildi.

Kaya çiftinin TMSF hesabına aktardığı tutar 1 milyar 860 milyon lira oldu.

Kaya ve eşi hakkında soruşturma izni, söz konusu işlemlere ilişkin iddiaların kamuoyuna yansımasından 11 gün sonra verildi.

Forn soruşturmasında şu ana kadar adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı, tutuklananların sayısı 85, adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu.

Haber Yeri
İstanbul
fatma betül sayan kaya fon Pusula Tera Pusula Portföy
ilgili haberler
SPK'den bir dizi yeni karar: Tasfiye ödemeleri ekimde, etkin pişmanlık için “af hesabı”
1 Ekim 2026
/haber/spk-den-bir-dizi-yeni-karar-tasfiye-odemeleri-ekimde-etkin-pismanlik-icin-af-hesabi-323968
Eski SPK Başkanı Gönül, fon soruşturmasında şüpheli olarak ifade verecek
30 Eylül 2026
/haber/eski-spk-baskani-gonul-fon-sorusturmasinda-supheli-olarak-ifade-verecek-323925
2,2 milyar TL'yi Hazine'ye yatırsalar da savcılık, Kaya çiftinin tüm malvarlığının dondurulmasını istedi
30 Eylül 2026
/haber/2-2-milyar-tl-yi-hazine-ye-yatirsalar-da-savcilik-kaya-ciftinin-tum-malvarliginin-dondurulmasini-istedi-323911
KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN
Erdoğan 455 bin yatırımcının parasının buhar edilmesine "fon piyasasında sınırlı bir sorun" dedi
29 Eylül 2026
/haber/erdogan-455-bin-yatirimcinin-parasinin-buhar-edilmesine-fon-piyasasinda-sinirli-bir-sorun-dedi-323879
SPK'den fon tasfiye sürecine ilişkin açıklama
28 Eylül 2026
/haber/spk-den-fon-tasfiye-surecine-iliskin-aciklama-323829
Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının ardından AKP'den ilk açıklama
27 Eylül 2026
/haber/fatma-betul-sayan-kaya-nin-istifasinin-ardindan-akp-den-ilk-aciklama-323825
SPK’ye göre tasfiye edilen 131 fonda 455 bin kişi varmış
23 Eylül 2026
/haber/spkye-gore-tasfiye-edilen-131-fonda-455-bin-kisi-varmis-323701
Borsadaki sert düşüşün ardından SPK’den 38 kişi hakkında suç duyurusu
17 Eylül 2026
/haber/borsadaki-sert-dususun-ardindan-spkden-38-kisi-hakkinda-suc-duyurusu-323538
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SPK'den bir dizi yeni karar: Tasfiye ödemeleri ekimde, etkin pişmanlık için “af hesabı”
1 Ekim 2026
/haber/spk-den-bir-dizi-yeni-karar-tasfiye-odemeleri-ekimde-etkin-pismanlik-icin-af-hesabi-323968
Eski SPK Başkanı Gönül, fon soruşturmasında şüpheli olarak ifade verecek
30 Eylül 2026
/haber/eski-spk-baskani-gonul-fon-sorusturmasinda-supheli-olarak-ifade-verecek-323925
2,2 milyar TL'yi Hazine'ye yatırsalar da savcılık, Kaya çiftinin tüm malvarlığının dondurulmasını istedi
30 Eylül 2026
/haber/2-2-milyar-tl-yi-hazine-ye-yatirsalar-da-savcilik-kaya-ciftinin-tum-malvarliginin-dondurulmasini-istedi-323911
KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN
Erdoğan 455 bin yatırımcının parasının buhar edilmesine "fon piyasasında sınırlı bir sorun" dedi
29 Eylül 2026
/haber/erdogan-455-bin-yatirimcinin-parasinin-buhar-edilmesine-fon-piyasasinda-sinirli-bir-sorun-dedi-323879
SPK'den fon tasfiye sürecine ilişkin açıklama
28 Eylül 2026
/haber/spk-den-fon-tasfiye-surecine-iliskin-aciklama-323829
Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının ardından AKP'den ilk açıklama
27 Eylül 2026
/haber/fatma-betul-sayan-kaya-nin-istifasinin-ardindan-akp-den-ilk-aciklama-323825
SPK’ye göre tasfiye edilen 131 fonda 455 bin kişi varmış
23 Eylül 2026
/haber/spkye-gore-tasfiye-edilen-131-fonda-455-bin-kisi-varmis-323701
Borsadaki sert düşüşün ardından SPK’den 38 kişi hakkında suç duyurusu
17 Eylül 2026
/haber/borsadaki-sert-dususun-ardindan-spkden-38-kisi-hakkinda-suc-duyurusu-323538
Sayfa Başına Git