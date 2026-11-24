Sermaye piyasalarında milyarlarca liralık şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen “Fon Soruşturması” kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tahliye kararı verildi.
5 Kasım gecesi “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklanan Kaya’nın avukatı, sağlık gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.
Avukatın itirazını değerlendiren hakimlik, Kaya’nın “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkmama” şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.
Ne olmuştu?
Fatma Betül Sayan Kaya, yürütülen fon soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmış ve 6 Kasım tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kaya'ya yöneltilen suçlamalar arasında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" yer alıyor.
Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine sunduğu sevk yazısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hazırladığı rapora dikkat çekildi. Raporda, Özata Denizcilik San. ve Tic. AŞ hisselerindeki işlem hareketleri incelendiğinde, Kaya'nın hisse fiyatını ve yatırımcı kararlarını doğrudan etkileyebilecek nitelikteki kamuya açıklanmamış içsel bilgilere erişimi olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.
2,2 Milyar Liralık Kazanç İddiası
SPK'nın suç duyurusu üzerine derinleştirilen soruşturmanın sevk yazısında, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) verileri ve hisse işlem kayıtlarına dair şu tespitlere yer verildi:
Tera Grubu'nun şirket ve fon bazında "OZATD" kodlu hissede yoğun alımlar gerçekleştirdiği belirlendi.
Soruşturmanın merkezinde, söz konusu hisse işlemleri ile fonların tasfiye süreciyle bağlantılı olduğu öne sürülen finansal hareketler yer alıyor.
Yapılan incelemelerde Kaya'nın, Özata Denizcilik hisselerine yatırdığı 160 milyon TL karşılığında, 5 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 2,2 milyar TL kazanç sağladığı tespit edildi.
(EMK)