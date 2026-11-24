Soruşturmanın merkezinde, söz konusu hisse işlemleri ile fonların tasfiye süreciyle bağlantılı olduğu öne sürülen finansal hareketler yer alıyor.

Yapılan incelemelerde Kaya'nın, Özata Denizcilik hisselerine yatırdığı 160 milyon TL karşılığında, 5 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 2,2 milyar TL kazanç sağladığı tespit edildi.