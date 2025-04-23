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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2025 16:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2025 16:04
1 dk Okuma

Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemede binada kimsenin olmadığı belirlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokağı'nda yer alan ve daha önce yangın meydana gelen ve kullanılmayan bir bina deprem anında kısmen çöktü.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokak girişine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemede binada kimsenin olmadığı belirlendi.

Kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için ekipler çalışma yaptı.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
23 Nisan İstanbul Depremi Deprem Fatih İstanbul
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