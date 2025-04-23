Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü
Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemede binada kimsenin olmadığı belirlendi.
İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokağı'nda yer alan ve daha önce yangın meydana gelen ve kullanılmayan bir bina deprem anında kısmen çöktü.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokak girişine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemede binada kimsenin olmadığı belirlendi.
Kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için ekipler çalışma yaptı.
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23 Nisan 2025
(VC)
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