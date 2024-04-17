Fatih'te bir bekçi 'Lady' isimli köpeği başından vurdu
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir bekçi dün gece (16 Nisan) "Lady" ismindeki bir köpeği ateşli silahla kafasından vurdu.
Şu an hayvan hastanesinde olan köpeğin durumunu Haytap Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri takip ediyor. Federasyon, köpeği vuran bekçinin gerekli cezayı alması için hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
Konuyla ilgili bianet’e konuşan HAYTAP gönüllüsü, genel durumu stabil hale geldiğinde köpeğin operasyon geçireceği özel bir kliniğe naklinin sağlanacağını söyledi.
Ağır yaralı olan Lady'nin hayati tehlikesi ve felç kalma riski devam ediyor.
“Silah kullanmasını gerektirecek bir durum yok”
Gönüllü, şu bilgileri verdi:
“Bilgi bize dün gece geldi. Köpeğin sahipli olduğu söyleniyor; ama anladığımız kadarıyla köpeğe o mahallede yaşayan insanlar bakıyor, mahallenin köpeği yani. Karnesi olduğu söyleniyor; fakat henüz bilgisine ulaşabilmiş değiliz. Şu an bir hastanede. Başından vurulduğu için kurşun çenesini dağıtmış ve omuriliğine saplanmış. Şimdi ambulans ayarlayıp hayvanı aldırmaya çalışıyoruz.
“Tabii bunun bir de yasal süreci var. Avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Videoda yüzü gayet açık olduğu için, kişinin kolay tespit edileceğini düşünüyoruz. Kişi bekçi olabilir; fakat meskûn mahalde silah kullanması doğru değil. Ki silah kullanmasını gerektirecek acil bir durum da yok ortada. Sekip bir çocuğa da gelebilirdi bu kurşun. En büyük şansımız köpeğin ölmemesi.”
Dün gece İstanbul Fatih'te bir bekçi sokaktaki dostumuzun kafasından silahla vurdu.— Haytap (@HaytapOfficial) April 17, 2024
Canımızın emanet edildiği görevliler hiç acımadan bir köpeği kafasından vurabiliyorlar. Şahsın derhal meslekten ihraç edilmesi ve cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız
Avukatlarımız… pic.twitter.com/VOOCFacqhL
Bekçilerin silah kullanma yetkisi
Çarşı ve mahalle bekçileri 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 16. maddesinde belirtildiği üzere zor ve silah kullanma yetkisini haiz.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Haziran 2020’de yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’ndaki sekiz ayrı düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Haziran 2023’te Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’ndaki yedi ayrı madde ve fıkranın iptaline karar vererek bekçilerin silah kullanmasına onay verdi. (TY)