Fatih Mehmet Maçoğlu nereden aday olacak?

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, namıdiğer ‘komünist başkan’.

Maçoğlu’nun, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde nereden aday gösterileceği konusu bir süredir kamuoyunda tartışılıyor.

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada, üyeleri Maçoğlu’nun iki dönemlik temsiliyetinin sona erdiğini ancak “geniş kitlelerde yarattığı etki, sosyalizm propagandası ve demokratik, sosyalist güçlerin öneri ve talepleri” doğrultusunda bir dönem daha aday gösterileceğini belirtmişti.

SMF ayrıca, “Yoldaşımızın nereden aday gösterileceği netleştiğinde demokratik kamuoyu ile paylaşılacaktır” demişti.

bianet’e konuşan Maçoğlu, Dersim’den bir kez daha aday gösterilmesinin ‘ihtimaller dâhilinde’ olduğunu ancak İstanbul, İzmir ve Aydın gibi kentler üzerine de tartışıldığını belirterek, “20 Aralık’a kadar nereden aday olacağım konusunda net bir şey söylemem doğru olmaz. Hem ilkesel olarak doğru olmaz hem de ittifak arasındaki görüşmeler bitmeden bunu dillendirmenin çok doğru olmayacağını düşünüyorum” dedi.

“Bu ülkenin neresine gidersek gidelim, Dersim gibi başka yerleri de çok rahat yönetebileceğimizi düşünüyoruz” diyen Maçoğlu, seçimlere 'eşitsiz koşullarda' gidildiğine dikkat çekti ve şöyle dedi: “Ama biz haklı olduğumuz için güçlüyüz, haklı olduğumuz için kazanacağız diyoruz.’’

(HT/VC)