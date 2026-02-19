Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez’i atadı.

HSK 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı.

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

Gürlek’le arası iyi

Dönmez, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığı dönemde, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından kapıya kadar uğurlanmıştı.

Gürlek, "Adliyemiz adına özellikle zorlu süreçte Fatih Dönmez Başsavcı Vekilimize bize göstermiş olduğu emek için gerçekten teşekkür ediyorum. İnşallah Anadolu Adliyesi'nde de görevine devam edecek" demişti.

İBB soruşturmasına isimsiz ve imzasız delik koydu

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasına bakarken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına terfi ettirilen Fatih Dönmez'in isimsiz ve imzasız bir yazıyı resmî belge haline getirmişti.

O dilekçede İmamoğlu ve ailesi için şu ifade yer alıyordu:

"Müslüman görünmek için soy isimlerini İmamoğlu olarak değiştirdiler."

Dönmez, duyumdan başka bir bilgi içermeyen dilekçeyi delil olarak dosyaya ekledi. Sonra da terfi aldı.

(HA)