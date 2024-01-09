Fatih Camisi’ndeki bıçaklı saldırıda tutuklama

Fatih Camisi'nde dün akşamki bıçaklı saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S. tutuklandı.

Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan Ö.S., soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan ifadesinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle bugün İstanbul Adliyesindeki nöbetçi hakimliğe sevk edildi. AA'nın haberine göre, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanmasına hükmedildi.

Bursa'dan tek başına Fatih Camisi'ne gitti

Ö.S. yaşadığı Bursa'dan kendi aracıyla tek başına Fatih Camisi'ne gitmişti. Hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan Ö.S.'nin, 2028 yılına kadar da kayıtlı av tüfeği ruhsatı olduğu belirlendi.

Ö.S.'nin babası Hüseyin S. de bugün ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. İfadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını, son aylarda ise işlerindeki bozulma nedeniyle kendisini dini konulara verdiğini anlattı.

Ne olmuştu? Fatih Camisi'nde dün namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırıldı.

Bakan Koca: Hayati tehlike yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in tedavilerinin sürdüğünü, hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralanan Usta ve Erdem ile cami cemaatine "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Olayın ardından, üç yerinden yara alan Usta'nın Bezmialem Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındığını belirten Koca, dünkü açıklamasında Usta'nın bugün servise çıkarılmasının planlandığını aktardı.

Bir yerinden yara alan Erdem'in tedavisinin de kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ettiğini, damarlarında zedelenme ve aktif kanamanın bulunmadığını kaydeden Koca, "İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum" dedi.

İstanbul Üniversitesi’nden açıklama

İstanbul Üniversitesi, Fatih Camisi'ndeki saldırıda yaralananlardan Bilal Erdem'in, İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Üniversite, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Öğrencimizin sağlık durumu daha iyidir” dedi, Erdem'e ve aynı saldırıda yaralanan Fatih Camisi İmamı Galip Usta'ya acil şifalar dileğinde bulundu. (AS)