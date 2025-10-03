Fatih Altaylı’nın tutukluluğuna devam kararı

YouTube kanalındaki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları nedeniyle 22 Haziran’da tutuklanan Fatih Altaylı, 104 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Marmara (Silivri) Cezaevi kampüsündeki salonunda görüldü.

Hakkında hazırlanan iddianamede Altaylı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı” başlıklı 310. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beş yıldan az olmamak kaydıyla hapsini isteniyor.

Altaylı'nın bugünkü duruşmasını izlemek üzere, geçmişte birlikte program yaptığı Celal Şengör ve Murat Bardakçı gibi isimler adliyeye geldi.

Ayrıca eşi Hande Altaylı, kızı Zeynep Altaylı, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren, CHP Genel Başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Atalar, Burhanettin Bulut, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Gökçek, Utku Çakırözer, Bülent Tezcan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, İyi Parti Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu, Lütfi Türkan, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş yargılamayı takip etti. Çok sayıda gazeteci de duruşma salonunda bulunuyordu.

Altaylı'dan "Ben muhalif değilim" savunması

Jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirilen Altaylı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. "Silivrimize hoş geldiniz" sözleriyle başladı ve şöyle devam etti:

"Silivrimize diyorum çünkü kısa sayılmayacak bir süredir Silivri'de, yüksek güvenlikli bir cezaevi hücresindeyim. Bütün bir yazı burada geçirdim, sonbaharı burada karşıladım... Benim yaşlarıma gelip sevdiklerinizle, ailenizle, dostlarınızla geçirebilmeyi hayal ettiğiniz yazların sayısının azaldığını hissedince, her yaz daha değerli oluyor."

Hakkında "muhalif gazeteci" denmesine katılmadığını söyleyen Altaylı, "Eşim beni eleştirir, bana muhalefet midir bu? Ya da kızımın eleştirileri... Gençliğimizde, çocukluğumuzda anne babamız bizi eleştirirken bize muhalif miydiler? Ben muhalif değilim, ben sadece ve sadece hayal etme özgürlüğünü savunuyorum, farklı hayaller kurabilme özgürlüğünü" ifadelerini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettiğim iddiasıyla yargılanmak üzere karşınızda bulunmak beni hem çok şaşırtıyor hem de çok üzüyor" diye konuşan Altaylı, suçlandığı konuşmasına dair savunmasında şunları söyledi:

"Sayın mahkeme heyeti, 2,5 - 3 dakikalık son derece iyi niyetli bir konuşmanın içinden 15 - 20 saniyelik bir bölümün kesilmesi ile bir sosyal medya lincine maruz kaldım ve Silivri'de küçük bir hücreye atıldım. O iki buçuk dakikayı lütfedip izleyen herkes, herhangi bir tehdit kastımın olmadığını görecek, anlayacaktır. 'Türk halkı sandığı sever' diye başlayıp öyle bitiriyorum. Demokratik bağlılığın Türk halkının iliklerine işlediğini anlatıyorum."

Erdoğan'ın avukatı suçlamaya devam etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili Ali Büyüközdemir, Altaylı'nın savunması üzerine şöyle dedi:

"Müvekkilim Recep Tayyip Erdoğan doğrudan zarar görmüştür. Fatih Altaylı'nın videosunun ilgili kısmında, 'Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam etsin mi?2 sorusuna 'Bu millet padişahlarını boğdurmuş, suikasta kurban giden padişahlar olmuştur' demiştir.

Sanık cumhurbaşkanına dair soruya bu sözlerle örnekler vermiş. Bu ifadeleri üzerine tehditlerini pekiştirmiştir. Altaylı'nın bu ifadeleri suikaste yönlendirme ve kast olarak değerlendirilmelidir. Sanığın cezalandırılması gerekmektedir. Bu nedenle sanığın cezadan kurtulmaya yönelik ifadesinine itibar edilmemelidir."

"Ortada bir tehdit yok"

Daha sonra Altaylı’nın müdafi avukatları Erinç Sağkan, Ömer Teker ve Emine Rezzan Aydınoğlu söz aldı.

Erinç Sağkan ortada bir tehdit olmadığı için "Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı” suçunun işlemeyeceğini savundu. Sağkan “3 dakikalık konuşmanın tamamını dinleyen herkes Fatih Altaylı’nın yurttaşın sandığın değiştirme gücüne verdiği önemi tasvir ettiğini anlar.” dedi.

İletişim Başkanlığı’nın Altaylı’yı hedef gösterdiğini savunan Sağkan “Bu yargıyı etkilemeye teşebbüs suçudur” dedi. “Mahkemeniz bu haksızlığa son vermelidir” diye konuştu.

Emine Rezzan Aydınoğlu da “Bu suç özel kast ister. Cumhurbaşanlığının katılma talebi reddedilsin. Daha dün BM toplantısında “Dünya beşten büyüktür” diyen Cumhurbaşkanının bu konuşmadan korkacağını sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme ara kararını açıkladı

Verilen kararın ardından kararını açıklayan mahkeme Fatih Altaylı'nın tutukluluğunun devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma 26 Kasım'da.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu duruşma sonrası "Fatih Altaylı'nın tutuklu bırakılması gazetecilik ve ifade özgürlüğü haklarının acı halini gösteriyor. Sindirme amacı taşıyan bu haksız mahpusluğa son verilmelidir" dedi.

