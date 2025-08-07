Fatih Altaylı yorumluyor: "Tutuklansın"; Fatih Altaylı yorumlayamıyor: "Erişim yasaklansın"

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın, kendisi cezaevindeyken "Fatih Altalı Yorumlayamıyor" başlığıyla yayın yapan YouTube kanalı için erişime engel kararı verildi.

Altaylı "Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

YouTube reyting raporlarına göre, Fatih Altaylı, halen Türkiye'nin en çok izlenen YouTube habercisi ve izleyici sayısı, tutuklandığı hazirana göre, temmuzda 7 milyon 938 bin 846 artış gösterdi. Aylık izleyici sayısı temmuzda 28 milyon 32 bin 52 kişiydi.

Deniz Yücel: "Boş koltuktan bile korktular"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Yazmasın, konuşmasın, yorumlamasın, gazetecilik yapmasın diye 47 gündür Silivri’de tuttukları Fatih Altaylı’nın boş koltuğundan bile korktular… Bu koltuk, koltuk sevdalılarını korkutan tek koltuk olarak tarihe geçecektir!" diyerek kararı kınadı.

Mahkemenin gerekçesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bugün (7 Ağustos) yaptığı başvuruyu anında değerlendiren 6. Sulh Ceza Hâkimliği erişim engeli kararını başvuruda olduğu gibi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi" ile gerekçelendirdi.

Mahkeme kararında Altaylı'nın kanalına ulaşan iki bağlantıya erişim yasağı getiriliyor. Birincisi, Altaylı'nın yokluğunda, kanala konuk olarak destek amacıyla yayına katılan tanınmış kişilerden 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin'in "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR: "Üzülüyoruz" / 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin yorumluyor" başlıklı videosu.

Karar videonun 3 dakika 40. saniyesinden başlayarak Altaylı'nın " MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiirini mektup olarak gönderdiği iddiasını" içeren bölümünün yasağı gerektirdiğini ileri sürüyor.

İkinci bağlantıysa Altaylı'nın YouTube kanalının sitedeki anasayfası. Yani mahkeme kararıyla sadece belirli bir içeriğe değil, Altaylı'nın kanalının tüm içeriğine erişim engeli getiriyor.

İtiraz süresi iki hafta

"Mlli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi” gerekçesiyle getirilen 7 Ağustos 2025 tarihli karar internet servis sağlayıcılarına iletildi.

Ancak, kararın uygulamaya girmesi için yasal itiraz süresi olan iki haftanın dolması gerekiyor. Bu nedenle "Fatih Altaylı Yorumlayamıyor" kanalına erişim halen sürüyor.

(AEK)