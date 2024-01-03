ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 3 Ocak 2024 23:15
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2024 00:18
2 dk Okuma

"ULTRASLAN" AMİGOSUNUN ŞİKAYETİYLE

Fatih Altaylı'ya "hakaret"ten 7 ay hapis

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Habertürk gazetesi ve TV yorumlarında Sedat Peker ve tarikat liderleriyle birlikte görünmesinden ötürü "karanlık tip", "Nazi artığı kafalı", "cahil" olarak nitelediği Muzaffer Şirin'in şikayeti üzerine aldığı ceza ertelenmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fatih Altaylı'ya "hakaret"ten 7 ay hapis
Altaylı, GS kulübü Divan Kurulu toplantısında

Gazeteci Fatih Altaylı İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesince 7 ay hapse mahkum edildi.

Mahkeme, Altaylı’yı “zincirleme hakaret” suçundan önce 4 ay hapisle cezalandırdı. Ardından suçun aleni ve zincirleme işlenmesi nedeniyle ağırlaştırarak, 7 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Altaylı’nın sicilinde bu suçtan birçok kaydın bulunması ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezada indirime gidilmedi.

T24'ün haberine göre, mahkeme "aynı nedenlerle ve suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezanın ertelenmesine, seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına da gerek gör[medi]." 

"Ultraslan" grubunun liderinin şikayeti üzerine 

T24’ün haberine göre, dava İstanbul C. Başsavcılığı’nın Altaylı hakkında 27 Nisan 2022’de hazırladığı iddianameyle açıldı. İddianamede, Altaylı’nın Habertürk’te çalıştığı dönemde gazetede Galatasaray taraftar grubunun lideri Muzaffer Şirin'i  "tarikat liderleri ile takılan karanlık tip" olarak nitelemesi, televizyonda "Nazi artığı kafalı" ve "cahil" olarak suçlaması, aleyhine kanıt olarak gösterildi. 

Altaylı, savcılık ve mahkemedeki savunmalarında Şirin'in "Sedat Peker ve benzeri gruplarla yakın ilişkide bulunduğunu", "Sedat Peker [...] ve tarikat liderleri ile çekilmiş fotoğraflarını görme[si] dolayısıyla [...] eleştirmek için bu yazıları yazdı[ğını]" söyledi. 

Savcı, esas hakkındaki görüşünde, Altaylı’nın cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi Altaylı'nın beyanlarını "sövme" olarak değerlendirdikten sonra "sövmenin [...] hiçbir koşulda eleştiri olarak kabul edilemeyeceği[nden]" hareketle, yazı ve sözlerinde "[...] müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte [...] zincirleme hakaret suçunun yasal unsurlarının [...] oluştuğu" yargısına vardı.

T24'ün haberine göre mahkeme, Altaylı’yı “zincirleme hakaret” suçundan önce 4 ay hapisle cezalandırdı. Ardından suçun aleni ve zincirleme işlenmesi nedeniyle ağırlaştırarak, 7 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Altaylı’nın sicilinde bu suçtan birçok kaydın bulunması ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezada indirime gidilmedi. Aynı nedenlerle ve suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezanın ertelenmesine, seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına da gerek görülmedi.

Dava istinafta

T24 haberinde mahkemenin gerekçeli kararını yazdığı ve davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf aşamasında olduğu, istinaf mahkemesinin kararı yerinde bulması durumunda Altaylı’nın cezaevine girmesi gerektiği belirtilse de hukuksal süreç istinaf kararıyla son bulmayabilir. Altaylı'nın bütün yargılananlar gibi, istinaf mahkemesi kararına karşı da başvuru yolları var. 

(AEK)

Fatih Altaylı Galatasaray taraftar grupları
Sayfa Başına Git