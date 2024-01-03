Fatih Altaylı'ya "hakaret"ten 7 ay hapis

Gazeteci Fatih Altaylı İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesince 7 ay hapse mahkum edildi.

Mahkeme, Altaylı’yı “zincirleme hakaret” suçundan önce 4 ay hapisle cezalandırdı. Ardından suçun aleni ve zincirleme işlenmesi nedeniyle ağırlaştırarak, 7 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Altaylı’nın sicilinde bu suçtan birçok kaydın bulunması ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezada indirime gidilmedi.

T24'ün haberine göre, mahkeme "aynı nedenlerle ve suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezanın ertelenmesine, seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına da gerek gör[medi]."

"Ultraslan" grubunun liderinin şikayeti üzerine

T24’ün haberine göre, dava İstanbul C. Başsavcılığı’nın Altaylı hakkında 27 Nisan 2022’de hazırladığı iddianameyle açıldı. İddianamede, Altaylı’nın Habertürk’te çalıştığı dönemde gazetede Galatasaray taraftar grubunun lideri Muzaffer Şirin'i "tarikat liderleri ile takılan karanlık tip" olarak nitelemesi, televizyonda "Nazi artığı kafalı" ve "cahil" olarak suçlaması, aleyhine kanıt olarak gösterildi.

Altaylı, savcılık ve mahkemedeki savunmalarında Şirin'in "Sedat Peker ve benzeri gruplarla yakın ilişkide bulunduğunu", "Sedat Peker [...] ve tarikat liderleri ile çekilmiş fotoğraflarını görme[si] dolayısıyla [...] eleştirmek için bu yazıları yazdı[ğını]" söyledi.

Savcı, esas hakkındaki görüşünde, Altaylı’nın cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi Altaylı'nın beyanlarını "sövme" olarak değerlendirdikten sonra "sövmenin [...] hiçbir koşulda eleştiri olarak kabul edilemeyeceği[nden]" hareketle, yazı ve sözlerinde "[...] müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte [...] zincirleme hakaret suçunun yasal unsurlarının [...] oluştuğu" yargısına vardı.

T24'ün haberine göre mahkeme, Altaylı’yı “zincirleme hakaret” suçundan önce 4 ay hapisle cezalandırdı. Ardından suçun aleni ve zincirleme işlenmesi nedeniyle ağırlaştırarak, 7 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Altaylı’nın sicilinde bu suçtan birçok kaydın bulunması ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezada indirime gidilmedi. Aynı nedenlerle ve suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezanın ertelenmesine, seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına da gerek görülmedi.

Dava istinafta

T24 haberinde mahkemenin gerekçeli kararını yazdığı ve davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf aşamasında olduğu, istinaf mahkemesinin kararı yerinde bulması durumunda Altaylı’nın cezaevine girmesi gerektiği belirtilse de hukuksal süreç istinaf kararıyla son bulmayabilir. Altaylı'nın bütün yargılananlar gibi, istinaf mahkemesi kararına karşı da başvuru yolları var.

(AEK)