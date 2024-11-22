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Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 10:12
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2024 10:25
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Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma

Gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.

Buna göre, 21 Kasım'da Fatih Altaylı'nın "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve aynı gün Halk TV’de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz ifade ettiği ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla yalanlanan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası soruşturmalara gerekçe gösterildi.

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
İsmail Saymaz Fatih Altaylı ifade özgülüğü gazetecilere açılan soruşturmalar
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