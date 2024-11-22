Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma

Gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.

Buna göre, 21 Kasım'da Fatih Altaylı'nın "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve aynı gün Halk TV’de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz ifade ettiği ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla yalanlanan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası soruşturmalara gerekçe gösterildi.

(ED)