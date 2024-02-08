Fatih Altaylı'nın 2 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, “Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitinginde tevhid bayrağı açtığı için darp edilen İsmail Aydemir vakasında özne belirtmeden "Eline sağlık" paylaşımı yaptığı için iddianame hazırlandı.

Savcılık, iddianamede Altaylı’yı suçu ve suçluyu övmek ile suçladı, 2 yıla kadar hapsini istedi.

Savcılık, mitingin “İslami ve milli bilinçle” düzenlendiğini, mitinge katılan bir kişiye yönelik saldırının övülmesi nedeniyle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığını savundu.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Düzenlediği tensip zaptında, Altaylı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve yargılamanın basit yargılama usulü ile yapılmasına karar verdi.

1 Ocak'taki mitingte İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege A. aynı gün çıkartıldığı mahkemede tutuklandı. Ancak 17 Ocak'ta hakkında yürütülen soruşturmanın tamalanmasının ardından tahliye edildi. Ege A. kasten yaralama ile halkı, kin ve düşmanlığı teşvikle suçlandı. Ege A.'nın 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi. İlk duruşma 14 Şubat’ta.

Ege A. henüz yargılanmadığı ve mahkemeden bir karar çıkmadığı için suçlu konumunda değil.

Ne olmuştu?

Fatih Altaylı, İstanbul'da 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Eline sağlık" diye paylaşım yaptı.

Altaylı’nın paylaşımı yürüyüşünün ardından tevhid bayrağı açtığı için İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'yla ilişkilendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Altaylı hakkında, "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Altaylı daha sonra paylaşımına “Bir tweet attım. Tek bir şey söyledim. Elinize sağlık. Hiçbir özne yazmadan. Bunu yazarken bir arkadaşım vardı, dedi ki ‘Kimin nesi? Bak bakalım kim ne anlayacak?’ Çünkü yumruk atanı yakalayanların eline sağlık olabilir. Yumruk atanın eline sağlık olabilir. Herkesin olabilir. Kim ne anlayacak? Bir anda ne kadar adam varsa ortaya döküldü ve sanki ben yumruk atanın eline sağlık diyormuşum gibi. Halbuki ben hiçbir şey demiyorum. Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum” sözleriyle açıklık getirmişti.

Öte yandan Başsavcılık Altaylı hakkında, YouTube’de 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma açmıştı.