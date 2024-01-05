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Yayın Tarihi: 5 Ocak 2024 14:39
 ~ Son Güncelleme: 5 Ocak 2024 14:39
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Fatih Altaylı ifade verdi, hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı çıktı

Tevhid bayrağı açtığı için darp edilen İsmail Aydemir vakasında özne belirtmeden "Eline sağlık" paylaşımı yapan Fatih Altaylı, hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye çıktı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Fatih Altaylı ifade verdi, hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı çıktı

Fatih Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Altaylı, avukatlarıyla Basın Suçları Soruşturma Bürosuna çıktı.

Altaylı, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın bu talebini kabul ederek Altaylı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Prof. Dr. Celal Şengör, Altaylı’ya adliyede destek olmak için eşlik etti.

Ne olmuştu?

Fatih Altaylı, İstanbul'da 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Eline sağlık" diye paylaşım yaptı.

Altaylı’nın paylaşımı yürüyüşünün ardından tevhid bayrağı açtığı için İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'yla ilişkilendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Altaylı hakkında, "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Altaylı daha sonra paylaşımına “Bir tweet attım. Tek bir şey söyledim. Elinize sağlık. Hiçbir özne yazmadan. Bunu yazarken bir arkadaşım vardı, dedi ki ‘Kimin nesi? Bak bakalım kim ne anlayacak?’ Çünkü yumruk atanı yakalayanların eline sağlık olabilir. Yumruk atanın eline sağlık olabilir. Herkesin olabilir. Kim ne anlayacak? Bir anda ne kadar adam varsa ortaya döküldü ve sanki ben yumruk atanın eline sağlık diyormuşum gibi. Halbuki ben hiçbir şey demiyorum. Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum” sözleriyle açıklık getirmişti.

Öte yandan Başsavcılık Altaylı hakkında, YouTube’de 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma açmıştı.

(HA)

Fatih Altaylı gazeteci yargılamaları
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/haber/diyanet-in-sikayetiyle-fatih-altayli-hakkinda-4-yila-kadar-hapis-istemi-284140
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21 Şubat 2023
/haber/diyanet-ten-fatih-altayli-hakkinda-suc-duyurusu-274572
RTÜK’ten Bloomberg HT'ye ‘Fatih Altaylı’ cezası
28 Temmuz 2021
/haber/rtuk-ten-bloomberg-ht-ye-fatih-altayli-cezasi-247832
GÜLNUR ELÇİK sordu
Fatih Altaylı'yı Kim Koruyor?
3 Aralık 2008
/yazi/fatih-altayli-yi-kim-koruyor-111223
Fatih Altaylıya Taciz Mahkumiyeti
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