FATF, Türkiye'yi 3 yıl sonra gri listeden çıkardı

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), Çarşamba günü Singapur’da başlayan Genel Kurul toplantısı bugün sona erdi.

Kuruluş Türkiye’yi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda yetersiz kalan ülkelerin içinde yer aldığı gri listeden çıkardı.

FATF konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak toplantı için Singapur’da olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "Başardık" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu da Türkiye’nin gri listeden çıkartıldığı şeklinde yorumlandı.

FATF Başkanı Raja Kumar, Genel Kurul sonuçlarını açıklamak üzere bugün saat 12:00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Neden önemli?

Türkiye, 1991’den beri FATF üyesi. Ancak 2021’de FATF, Türkiye’yi kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik tedbirlerinin etkinliğine ilişkin endişeler nedeniyle "gri listeye” soktu.

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

Ayrıca Türkiye'nin uluslararası duruşunu ve yatırım çekme şansını arttıracak.

(HA)