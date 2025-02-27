Fas’tan ‘kurban kesilmemesi’ çağrısı

Fas Kralı 6. Muhammed, iklim krizinden kaynaklanan kuraklık, hayvan sayısındaki azalma ve ekonomik nedenlerle bu yıl ülkede kurban kesilmemesi çağrısında bulunarak, bu ibadeti Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini duyurdu.

Muhammed'in bu yıl kurban kesilmemesi konusuna ilişkin halka yönelik mesajı, Fas Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik tarafından devlet televizyonunda okundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Muhammed'in mesajında, ülkede iklimsel ve ekonomik zorluklar yaşandığı, bu durumun hayvan varlığında önemli düşüşlere yol açtığı belirtildi.

Daha önce üç defa daha yaşanmıştı

Mesajda, bu bağlamda kurban kesmenin imkân dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet olduğu dile getirilerek, mevcut zorluklar altında bu ibadetin yerine getirilmesinin özellikle dar gelirli halk kesimleri için büyük bir külfet oluşturabileceğine işaret edildi.

Mesajda ayrıca Kurban Bayramı'nın her zamanki manevi anlamlarıyla ve gereklilikleriyle kutlanacağı dile getirildi.

Fas'ta kurban kesmekten feragat edilmesi 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan istenmişti.