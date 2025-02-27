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Yayın Tarihi: 27 Şubat 2025 14:37
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2025 14:37
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Fas’tan ‘kurban kesilmemesi’ çağrısı

Fas Kralı 6. Muhammed, çağrısının nedenini kuraklık ve buna bağlı olarak hayvan sayısındaki ciddi azalma olarak açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fas’tan ‘kurban kesilmemesi’ çağrısı
Fotoğraf: Canva

Fas Kralı 6. Muhammed, iklim krizinden kaynaklanan kuraklık, hayvan sayısındaki azalma ve ekonomik nedenlerle bu yıl ülkede kurban kesilmemesi çağrısında bulunarak, bu ibadeti Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini duyurdu.

Muhammed'in bu yıl kurban kesilmemesi konusuna ilişkin halka yönelik mesajı, Fas Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik tarafından devlet televizyonunda okundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Muhammed'in mesajında, ülkede iklimsel ve ekonomik zorluklar yaşandığı, bu durumun hayvan varlığında önemli düşüşlere yol açtığı belirtildi.

Daha önce üç defa daha yaşanmıştı

Mesajda, bu bağlamda kurban kesmenin imkân dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet olduğu dile getirilerek, mevcut zorluklar altında bu ibadetin yerine getirilmesinin özellikle dar gelirli halk kesimleri için büyük bir külfet oluşturabileceğine işaret edildi.

Mesajda ayrıca Kurban Bayramı'nın her zamanki manevi anlamlarıyla ve gereklilikleriyle kutlanacağı dile getirildi.

Fas'ta kurban kesmekten feragat edilmesi 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan istenmişti.

Fas'taki kuraklık

Kuraklık, Fas’ta hem doğal hem de ekonomik bir sorun. Ülkede son yıllarda yaşanan kuraklık, tarım sektörünü doğrudan etkiledi. Sektördeki düşüş halkın geçim kaynaklarını zorlarken, su kıtlığı da tarımda verimliliği olumsuz bir şekilde etkiledi.

Kuraklık nedeniyle özellikle besi hayvanlarının sayısında büyük azalma oldu. 

2024 yılında, kuraklık nedeniyle ekilebilir tarım alanının yüzde 20'si kaybedildi ve tahıl üretimi yüzde 43 oranında düştü; işsizlik oranı ise yüzde 13,7'ye yükseldi.

Ülkede son 20 yılda vahalardaki yeraltı su seviyesinde yıllık 15 ila 20 metreküp arasında bir gerileme yaşandı.

Fas hükümeti, bu zorluklarla mücadele etmek için, tarım sektörünü desteklemek amacıyla çeşitli önlemler almayı sürdürüyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
iklim krizi Fas kuraklık
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