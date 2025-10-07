Fas’ta ‘Z Kuşağı’ protestoları, 10. gününde de sürdü

Fas’ta “GEN Z 212” adlı gençlik hareketinin 27 Eylül’de başlattığı protestolar 10’uncu gününde de devam etti.

Başkent Rabat başta olmak üzere birçok kentte protestocular, sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi ile yolsuzlukla mücadele ve adil kamu politikaları taleplerini yineledi.

Hareketin resmî hesabı “GenZ212” Discord platformu üzerinden yaptığı açıklamada, her şehirde gösterileri yönlendirecek yerel koordinatörlerin belirlendiği ve “GEN Z 212”nin bağımsız bir gençlik hareketi olduğu vurgulandı.

Discord, başlangıçta oyun oynanan ve oyuncuların sesli ve yazılı olarak iletişim kurması için tasarlanan; ancak zamanla her tür topluluk ve grup için yaygınlaşan bir iletişim platformu. Özellikle gençler arasında protesto hareketlerinin yaygınlaşmasında dünya genelinde etkili bir rol oynuyor.

Rabat’taki Bab El-Had Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, “hükümet istifa” sloganı attı.

“Yolsuzluktan arınmış bir Fas hayal ediyoruz”

Tanca’da ise Sur El-Makazin Meydanı’nda bir araya gelen onlarca genç, hükümetin istifasını ve sağlık ile eğitim alanlarında reform yapılmasını talep etti. Katılımcılar, mevcut hükümeti bu iki temel alandaki “başarısızlığın ve kötü yönetimin” sorumlusu olarak gördüklerini belirtti.

Protestocular kalabalığa “Sokağa çıkın, taleplerinizi dile getirin; bu meşru bir haktır” mesajı verdi.

Tetvan kent merkezindeki ana caddede yüzlerce gencin katıldığı gösteride ise “Yolsuzluktan arınmış bir Fas hayal ediyoruz” yazılı pankart açıldı.

Eylemciler, “Yurt sevgisi, reform ve yolsuzlukla mücadele talebiyle çelişmez” mesajı vererek, eğitim ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi, istihdam fırsatlarının artırılması ve daha adil kamu politikalarının uygulanması yönündeki sosyal taleplerini dile getirdi.

Tetvan’daki eylem, sosyal medyada Fas genelinde “trend” haline geldi.

Z KUŞAĞI ÖNDE Fas'ta yoksulluk ve adaletsizliğe isyan sürüyor: Polisle çatışmada iki protestocu öldürüldü

Kazablanka’da reform çağrısı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kazablanka’da da “GEN Z 212” çatısı altında toplanan onlarca genç, sağlık ve eğitim sektörlerinde reform talebiyle yeniden sokağa çıktı.

Kazablanka-Settat Bölge Valiliği binasının karşısındaki Güvercinler Meydanı’nda (Sahat el-Hammame) düzenlenen gösteride, hükümet “yurttaşların sorunlarını yönetmede başarısız olmakla” suçlanarak, istifa çağrısı yinelendi.

Protestolarının ardından “Arabuluculuk Forumu" (Espace de Médiation) adlı sivil toplum kuruluşu, gençlerle devlet kurumları arasında diyalog başlatılması çağrısında bulundu.

“Güvenlik merkezli yaklaşımların” gerginliği artırdığı belirten açıklamada, yaşanan can kayıpları için ailelere taziye, yaralılara şifa dileğinde bulunuldu ve krizin güven temelli katılımcı platformlarla aşılabileceği vurgulandı. (TY)