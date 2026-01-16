“Faşizm gökkuşağında değil; yoksulluğu, çocuk işçiliğini ve nefreti üreten saray rejiminde”

TRT’nin dijital platformu tabii’de 18 Ocak Pazar günü yayınlanması planlanan ayrımcı ve damgalayıcı “Gökkuşağı Faşizmi” belgeseline yönelik tepkiler sürüyor.

Belgeselle ilgili bugün açıklama yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) LGBTİ+ Çalışmaları, şöyle dedi:

“Faşizm gökkuşağında değil; yoksulluğu, çocuk işçiliğini ve nefreti üreten saray rejimindedir. LGBTİ+’ları hedef göstererek bu çürümüş düzeni aklayamazsınız. TRT eliyle dolaşıma sokulan ‘Gökkuşağı Faşizmi’ başlıklı propaganda, LGBTİ+’ları hedefe koyan ve toplumsal öfkeyi yoksulluk, şiddet ve sömürü düzeninin gerçek sorumlularından uzaklaştıran açık bir devlet pratiğidir.

“Halk geçinemiyor, barınamıyor, ay sonunu getiremiyor; kutsal aile masalları bu düzenin enkazını gizleyemez. Faşizm; çocuk işçiliğinde, MESEM’lerde çalıştırılan çocuklarda, açlığa mahkûm edilen ailelerde, barınamayan gençlerde ve kamu gücüyle üretilen nefret dilindedir. ‘Ahlak’ adına konuşanlar, çocukları korumak istiyorlarsa LGBTİ+’ları hedef göstermekten vazgeçmeli; çocuk işçiliğini yasaklamalı, yoksulluğu ortadan kaldırmalı, herkese insanca yaşam koşulları sağlamalıdır.

“Cam fanuslar içinde kutsallaştırılan bu çürük düzeni ciddiye almıyoruz. Gerçek tehdit; LGBTİ+’ları hedefe koyan iktidarın, çocukları açlığa, güvencesizliğe ve şiddete mahkûm eden çürümüş düzenidir. Faşizmi gökkuşağında olmadığını hepimiz biliyoruz.”

tabii’den ayrımcı belgesel: Gökkuşağı Faşizmi

DEM Parti’li Saki’den soru önergesi Öte yandan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki de, ayrımcı belgeseli dün (15 Ocak) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Saki, soru önergesinde Anayasa ve uluslararası sözleşmelerin eşitlik ve ifade özgürlüğünü güvence altına aldığını, TRT’nin ise tarafsız yayın yapma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı. Saki’nin yanıtlaması talebiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği sorular şöyle: “Gökkuşağı Faşizmi” adlı belgeselin yapım ve yayınlanmasına TRT Genel Müdürlüğü tarafından hangi gerekçeyle ve hangi yayın politikası çerçevesinde onay verilmiştir? Belgeselin tanıtım videosunda yer alan ve LGBTİ+’ları hedef alan ifadeler, TRT Genel Müdürlüğü’nün hangi editoryal denetim süreçlerinden geçmiştir? Bu ifadelerin tarafsızlık ilkesine uygunluğu nasıl değerlendirilmiştir? Söz konusu belgeselin yapımı için TRT bütçesinden ne kadar kamu kaynağı aktarılmıştır? Belgeselin tanıtım ve içeriğinde kullanılan dilin, nefret söylemi ve ayrımcılık kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğine dair herhangi bir hukuki ve etik inceleme yapılmış mıdır? TRT bünyesinde, nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin herhangi bir yayın ilkesi veya iç denetim mekanizması mevcut mudur? Mevcutsa bu belgesel bu ilkelere göre nasıl uygun bulunmuştur? Kamu yayıncılığı yapan TRT’nin, belirli bir toplumsal kesimi “ideolojik tehdit” olarak kodlayan içerikler üretmesinin, toplumsal kutuplaşmayı ve LGBTİ+’lara yönelik şiddeti artırma riski taşıdığı yönündeki eleştiriler dikkate alınmış mıdır? Bu belgeselin yayını sonrasında LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemi veya nefret suçlarında artış yaşanması hâlinde, TRT Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı herhangi bir sorumluluk üstlenecek midir?

