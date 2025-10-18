Türkiyeli LGBTİ+’lar, yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması beklenen 11. Yargı Paketi taslağına karşı dün (17 Ekim) İstanbul, Ankara ve Çanakkale’de basın açıklaması düzenledi.

Ayrımcı yargı paketi taslağını protesto eden LGBTİ+’lar, İzmir’de ise üzerinde “LGBTİ+fobik 11. Yargı Paketi’ne geçit yok” yazan bir pankart astı.

11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler

“LGBTİ+’lara savaş açarak toplumsal barışı inşa edemezsiniz”

Bu bağlamda İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve Trans Onur Haftası, özetle şu açıklamayı okudu:

“Bugün burada, bedenimizi, kimliğimizi ve varoluşumuzu denetim altına alma çabasına karşı sokaklardayız. Basına sızan 11. Yargı Paketi taslağı, trans ve interseks başta olmak üzere LGBTİ+’ların varoluşunu suç sayan, hayatlarımızı kontrol eden devletin bize açtığı bir savaştır. Bu yasayla bizleri, bedenimizi, varoluşumuzu yasaklamaya kalkan AKP, yıllardır politik varlığımızı, eylemselliğimizi illegal ilan etmiş durumda. Faşizm bizim bedenlerimiz üzerine inşa ediliyor. Bu yasanın karşısında mücadele etmek; şiddeti, toplumu yönetmek için adeta bir gösteri haline getirmiş tek adam rejimine geçit vermemektir. Bu yasa değil, yaşam hakkımıza konan bir yasaktır.

“Biz lubunyalar buradayız! Bedenimizden, kimliğimizden, varoluşumuzdan vazgeçmeyeceğiz! 11. Yargı Paketi, genel ahlak bahanesiyle LGBTİ+ varoluşunu suç sayıyor, aynı cinsiyetten insanların evlenmesini cezalandırmak istiyor. Nefreti arttırmak, bizleri yaşamın dışına itmek için hazırlanıyor. Barış konuşulurken biz LGBTİ+’ları varoluşlarımız nedeniyle yargılamak istiyorsunuz. Biz LGBTİ+’lara savaş açarak toplumsal barışı inşa edemezsiniz! Tekrar ediyoruz: Ne kimliğimizden, ne sevgimizden, ne de onurumuzdan vazgeçmeyeceğiz!

“Bu baskı sadece Meclis’te değil, sokaklarda da sürüyor. Dün Tarlabaşı’nda seks işçisi trans kadınlar bir tartışma bahane edilerek tutuklandı. Bugün, Hacettepe’de 11. Yargı Paketi ve yemekhane zammına karşı eylem yapmak isteyen arkadaşlarımız işkenceyle gözaltına alındı. arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Bizi bu şekilde zapturapt altına alamayacaksınız. O yasayı geçirtmeyeceğiz. Adalet, özgürlük istiyoruz, yaşam ve sağlık hakkımızı savunuyoruz. Dayanışmamız, öfkemiz kadar güçlü; mücadelemiz, sınır tanımıyor.. Bedenlerimiz, kimliklerimiz, hayatlarımız bizimdir. Hiçbir yasa, hiçbir söylem, hiçbir baskı ve nefret bu gerçeği değiştiremeyecek.” (TY)