HABER
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2025 11:36
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 12:25
2 dk Okuma

“Faşizm bizim bedenlerimiz üzerine inşa ediliyor”

LGBTİ+’lar İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale’de ayrımcı 11. Yargı Paketi taslağına karşı basın açıklaması düzenledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Faşizm bizim bedenlerimiz üzerine inşa ediliyor”

Türkiyeli LGBTİ+’lar, yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması beklenen 11. Yargı Paketi taslağına karşı dün (17 Ekim) İstanbul, Ankara ve Çanakkale’de basın açıklaması düzenledi.

Ayrımcı yargı paketi taslağını protesto eden LGBTİ+’lar, İzmir’de ise üzerinde “LGBTİ+fobik 11. Yargı Paketi’ne geçit yok” yazan bir pankart astı.

11. Yargı Paketi'nde LGBTİ+'ları hedefleyen düzenlemeler
11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
15 Ekim 2025

“LGBTİ+’lara savaş açarak toplumsal barışı inşa edemezsiniz”

Bu bağlamda İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve Trans Onur Haftası, özetle şu açıklamayı okudu:

“Bugün burada, bedenimizi, kimliğimizi ve varoluşumuzu denetim altına alma çabasına karşı sokaklardayız. Basına sızan 11. Yargı Paketi taslağı, trans ve interseks başta olmak üzere LGBTİ+’ların varoluşunu suç sayan, hayatlarımızı kontrol eden devletin bize açtığı bir savaştır. Bu yasayla bizleri, bedenimizi, varoluşumuzu yasaklamaya kalkan AKP, yıllardır politik varlığımızı, eylemselliğimizi illegal ilan etmiş durumda. Faşizm bizim bedenlerimiz üzerine inşa ediliyor. Bu yasanın karşısında mücadele etmek; şiddeti, toplumu yönetmek için adeta bir gösteri haline getirmiş tek adam rejimine geçit vermemektir. Bu yasa değil, yaşam hakkımıza konan bir yasaktır.

“Biz lubunyalar buradayız! Bedenimizden, kimliğimizden, varoluşumuzdan vazgeçmeyeceğiz! 11. Yargı Paketi, genel ahlak bahanesiyle LGBTİ+ varoluşunu suç sayıyor, aynı cinsiyetten insanların evlenmesini cezalandırmak istiyor. Nefreti arttırmak, bizleri yaşamın dışına itmek için hazırlanıyor. Barış konuşulurken biz LGBTİ+’ları varoluşlarımız nedeniyle yargılamak istiyorsunuz. Biz LGBTİ+’lara savaş açarak toplumsal barışı inşa edemezsiniz! Tekrar ediyoruz: Ne kimliğimizden, ne sevgimizden, ne de onurumuzdan vazgeçmeyeceğiz!

MLSA'dan 11. Yargı Paketi'ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme
MLSA’dan 11. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme
16 Ekim 2025

“Bu baskı sadece Meclis’te değil, sokaklarda da sürüyor. Dün Tarlabaşı’nda seks işçisi trans kadınlar bir tartışma bahane edilerek tutuklandı. Bugün, Hacettepe’de 11. Yargı Paketi ve yemekhane zammına karşı eylem yapmak isteyen arkadaşlarımız işkenceyle gözaltına alındı. arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Bizi bu şekilde zapturapt altına alamayacaksınız. O yasayı geçirtmeyeceğiz. Adalet, özgürlük istiyoruz, yaşam ve sağlık hakkımızı savunuyoruz. Dayanışmamız, öfkemiz kadar güçlü; mücadelemiz, sınır tanımıyor.. Bedenlerimiz, kimliklerimiz, hayatlarımız bizimdir. Hiçbir yasa, hiçbir söylem, hiçbir baskı ve nefret bu gerçeği değiştiremeyecek.” (TY)

Hacettepe Üniversitesi'nde polis şiddeti: En az 30 gözaltı
17 Ekim 2025
17 Ekim 2025
Erdoğan'ın LGBTİ+ politikası yasalaşıyor
17 Ekim 2025
17 Ekim 2025
Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan 11. Yargı Paketi açıklaması
17 Ekim 2025
17 Ekim 2025
MLSA'dan 11. Yargı Paketi'ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme
16 Ekim 2025
16 Ekim 2025
11. Yargı Paketi'nde LGBTİ+'ları hedefleyen düzenlemeler
15 Ekim 2025
15 Ekim 2025
Hacettepe Üniversitesi'nde polis şiddeti: En az 30 gözaltı
17 Ekim 2025
17 Ekim 2025
Erdoğan'ın LGBTİ+ politikası yasalaşıyor
17 Ekim 2025
17 Ekim 2025
Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan 11. Yargı Paketi açıklaması
17 Ekim 2025
17 Ekim 2025
MLSA'dan 11. Yargı Paketi'ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme
16 Ekim 2025
16 Ekim 2025
11. Yargı Paketi'nde LGBTİ+'ları hedefleyen düzenlemeler
15 Ekim 2025
15 Ekim 2025
