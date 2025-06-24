Fas Haber Ajansı duyurdu: Ateşkes başladı

İran ve İsrail, 12 gündür süren çatışmaların ardından ateşkesin başladığını açıkladı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars ve İsrail’in resmi radyosu, ateşkesin yerel saatle sabah 07.30 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "İran’ın son füze saldırılarında İsrail tarafında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu" belirtildi ve ardından ateşkesin Tahran saatiyle 07.30’da başladığı ifade edildi.

İran devlet kanalı Press TV de Tahran’ın ateşkesi kabul ettiğini doğruladı.

Ancak ateşkes ilanına rağmen gerginlik tam anlamıyla sona ermiş değil. İsrail ordusu, İran’dan ateşkes sonrasında bir füze saldırısı daha düzenlendiğini ve ülkenin kuzey bölgelerinde alarm verildiğini açıkladı. Bu saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, güvenliğin sağlanmasının ardından halkın sığınaklardan çıkabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran ve İsrail arasında "tam ve eksiksiz bir ateşkes" sağlandığını duyurmuş, bunun 12 günlük savaşın sonu anlamına geldiğini söylemişti.

İsrail, İran’da siyasi mahpusların tutulduğu cezaevini bombaladı

TAHRAN KATAR ÜZERİNDEN YANIT VERDİ İran ABD'nin saldırısına karşılık Katar'daki ABD üssünü vurdu

(EMK)