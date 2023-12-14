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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 19:53
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2023 20:37
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Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı

İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/14/faruk-koca-nin-da-aralarinda-bulundugu-4-kisi-hakkinda-iddianame-hazirlandi.jpg
Fotoğraf: Emin Sansar - AA

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

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İddianamede, şüphelilerden Faruk Koca'nın MKE Ankaragücü takımının başkanı, Osman Erkam Can'ın profesyonel takım sorumlusu olduğu, Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın ise söz konusu müsabakada VIP tribününde seyirci olarak bulundukları anlatıldı.

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Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Çelikkaya ve Şahin hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası istendi.

Can hakkında ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Ayrıca tüm şüpheliler hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edildi. İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. (AÖ)

sporda şiddet Faruk Koca
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