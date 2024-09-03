Faruk Çelik kimdir?

Siyasetçi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Artvin Milletvekili.

Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Kocaeli İşletme Enstitüsü'nde iki yıl işletme eğitimi gördü.

1980-1983 yılları arasında Kocaeli Ticaret Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Sonra istifa edip ticarete atıldı. Bursa'da yerel bir gazetenin imtiyaz sahipliğini yaptı.

Refah Partisi’nde il başkanlığı, Fazilet Partisi’nde genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

21’inci dönem Bursa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. İçişleri ve Dilekçe Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

AKP Kurucular Kurulu üyesi oldu. AKP Seçim İşleri Koordinasyon Başkanlığı görevinden sonra ilk dönem AKP Grup başkanvekilliği yaptı. 22’nci ve 23’üncü dönemlerde Bursa milletvekili. 24’üncü ve 26’ncı dönemlerde Urfa, 27'nci dönemde Bursa Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

60, 61 ve 62’inci hükümetlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerini yürüttü. 64’üncü hükümette de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirildi. (TY)