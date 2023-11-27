Faruk Bildirici: Tutuklu Kürt gazetecilere çifte standart uygulanıyor

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, bu haftaki yazısında tutuklu Kürt gazetecilere bir köşe ayırdı.

3 Mayıs’tan bu yana Sincan Cezaevi’de tutuklu olan Mezopotamya Ajansı editörü ve bia çocuk kitaplığı yazarı Sedat Yılmaz ile Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu’ndan bir mektup aldığını belirten Bildirici iki gazetecinin medyanın ve meslektaşlarının kendilerine karşı ilgisizliğinden yakındıklarını belirtti.

Bildirici, 7 Aralık’ta ilk duruşması görülecek Müftüoğlu’nun “Tüm meslektaşlarımızın bizim kimliğimize bakmadan bu mesleği savunmasını bekliyoruz” diyerek noktaladığı mektubundan kısa bir bölüm alıntıladı:

2016 yılında Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı devam ederken çadırlarda kalan insanların haberlerini yaparken gözaltına alınmıştım. Beni gözaltına alan polis, ‘Siz burada devleti kötüleyen insanlarla görüşüyorsunuz. Size haber yaptırmayacağım’ demişti. Aslında hakkımda hazırlanan iddianame de o gün polis amirinin söylediklerinin kağıda dökülmesidir. Bu tutuklama hali Kürt gazeteciler olarak sık karşılaştığımız bir durum. Bu nedenle şaşırmıyoruz. Tabii buna karşı tepkinin ortaklaşmadığı, tekil kaldığı, tutuklanan Kürt olunca sessiz kalındığı bir ortamda basın özgürlüğü darbe almaya devam edecek. Yargılandığımız davalarda bizler gazeteciliği savunmaya çalışıyoruz.

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Bildirici yazısında, Yılmaz’ın da 14 Aralık’ta hakim karşısına çıkacağını belirtti. Yılmaz’ın yedi aydır tecrit altında tutulduğunu söyleyen Bildirici, gazetecinin mektubuna “Kürt gazeteci olmam (nedeniyle) birçok meslektaşımın kafasında ‘vardır bir durum’ gibi düşünceler geçiyordur. Belki de bu benim mahpus alınganlığımdır” diye başladığını söyledi. Yılmaz’ın şu sözlerini aktardı:

Tüm bunlar maalesef ne meslek örgütlerinin ne de basın ve ifade özgürlüğü konusunda duyarlı olan meslektaşlarımın ilgi alanına giriyor. Zaman zaman farklı kimlik ve mecralarda gözaltı, tutuklama olmasa tutuklu gazeteciler kimsenin aklına gelmeyecek. Bu belki bir sitem olarak görülür ama öyle değil. Bize olan önyargılı bakışın sonucu. Peki iddianamemde ne var? Temin ederim tek kanıt yok. Yoruma dayalı bir dünya hikaye. 23 yıllık gazeteciyim. Haberlerim ödül aldı, yüzlerce gencin eğitimine katılıp deneyimlerimi paylaştım. Medya ombudsmanı sevgili üstadım, deprem bölgelerinde yaptığım 15 haberi incelemeye davet ediyorum. Şayet bahsi geçen suçlamalardan birini tespit ederseniz kamuoyundan özür dileyeceğim. Ben ve arkadaşlarım tehlikeli birileri değiliz. Bize dokunmakla yanlış bir şey yapmış olmuyorsunuz. Suç işlemiyorsunuz.

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"Hiçbir gazeteciyi yalnız bırakmamalıyız"

Bildirici ardından “Bu mektupları, onlarla empati kurabilmek için özetledim” dedi. Müftüoğlu ve Yılmaz haksız sayılmayacağını söyleyen Bildirici “Uluslararası gazetecilik örgütleri ilgiyle izlese de ulusal ve yerel meslek örgütlerimiz, gözaltına alınan ve tutuklanan Kürt gazetecilere çifte standart içinde. Bırakın tepkiyi, yaygın medyada haberleri bile yayımlanmıyor" diye yazdı.

Örnek olarak da Diyarbakır merkezli medya operasyonunda gözaltına alınan 18 gazetecinin, 13 ay tutukluluktan sonra tahliye edilmelerinin ve 9 Kasım’daki ikinci duruşmalarının sadece birkaç yerde haber olmasını gösterdi.

Bildirici "Kürt gazetecilerin yargılanmalarına karşı ilgisizlik ve sahiplenmemek, onlara yöneltilen ‘örgüt üyeliği ve yöneticiliği’ suçlamalarını da peşinen kabullenmek olur. Oysa ülkenin batısında tutuklanan gazetecilere de çoğunlukla gazetecilik dışı suçlamalar yöneltiliyor. O nedenle nesnelliği elden bırakmadan yaklaşmalı, mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılanan hiçbir gazeteciyi yalnız bırakmamalıyız. Elbette tüm eleştiri ve itiraz hakkımızı saklı tutarak…” dedi.

(HA)