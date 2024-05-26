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MEDYA
Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2024 14:54
 ~ Son Güncelleme: 26 Mayıs 2024 15:48
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Faruk Bildirici, Türkiye'de medya sahipliğinin güncel halini paylaştı

Mübariz Mansimov’un Ekol TV adıyla bir haber kanalı kurmasının ardından Faruk Bildirici "Haber TV'lerinin sahipliğinde büyük dönüşüm" başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Medya sahipliklerini inceleyen Bildirici 21 kuruluşun kimlere ait olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Faruk Bildirici, Türkiye'de medya sahipliğinin güncel halini paylaştı

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Azerbaycanlı Mübariz Mansimov’un Türkiye’de Ekol TV adıyla bir haber kanalı kurmasının ardından medya sahiplik listesi paylaştı.

Bildirici, son yıllarda haber kanalı sahibi olan kişilerin iş insanlarının bilindik isimler olmadığını belirterek “Aniden ortaya çıkıp, televizyon sahibi oluyorlar; hatta ortalığa para saçıp ‘medya grubu’ kuruyorlar. Bazılarının arkasında farklı isimler olduğu söyleniyor ama doğrulanamıyor da” dedi.

Bu durumda şeffaf ve güvenilir olması gereken haberciliğin, şaibeli bir alana dönüştüğünü kaydeden Bildirici “Aniden milyonlar yatırıp medya sektörüne giren bu iş insanlarının amacı halkın doğru bilgilenmesini sağlamak, haberciliğin kendi kalitesini artırmak olamaz. ‘Sesini duyurmak’ dedikleri, haber kanalı üzerinden güç ve prestij devşirme...” diye ekledi.

Bildirici’nin paylaştığı liste şöyle:

  • A Haber: Kalyon Holding / Ömer Faruk Kalyoncu
  • Akit TV: Akit Medya Grubu / Mustafa Karahasanoğlu, Nuri Karahasanoğlu
  • Bengü Türk: Kutup Yıldızı / Ahmet Turgut (MHP)
  • Habertürk / Bloomberg HT: Turgay Ciner
  • CNN Türk: Demirören Medya /Yıldırım Demirören
  • EKOTÜRK TV: Cengiz Özdemir / Ahmet Faruk Karslı
  • Ekol TV: Palmali Holding / Mübariz Mansimov 
  • Flash Haber TV: Göktuğ Multimedya / Eser Göktuğ Okan ve Özge Göktuğ Güleç
  • Haber Global: Elnur Abdullayev, Mammad Gulmammadov (Azerbaycan sermayesi)
  • Halk TV: Cafer Mahiroğlu
  • Kanal 7/ Ülke TV: Beyaz Holding / Zekeriya Karaman
  • NTV: Doğuş Holding / Ferit Şahenk
  • KRT TV: Fırat Bozfırat
  • Sözcü TV: Mega Ajans / Burak Akbay
  • TV Net: Albayrak Medya grubu
  • TV100: Gülseven Medya Grubu / Necat Gülseven
  • TGRT Haber: İhlas Medya Grubu / Mücahid Ören
  • TELE1:  TELE1 Prodüksiyon / Merdan Yanardağ
  • TV5: Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri (Saadet Partisi)
  • 24 TV: Türk Medya / Zeki Yeşildağ
  • Ulusal TV: Adnan Türkkan (Vatan Partisi)

Bildirici, listede Sözcü TV'ye vermedi. Sözcü TV, Estetik Yayın A.Ş.'nin sahipliğinde Burak Akbay'ın.

bianet/IPS iletişim Vakfı, 2018'den beri Medya Sahipliği İzleme (Media Ownership Monitor - MOM) Projesi'yle Türkiye'de medya yapısını takip ediyor. bianet'in bulgularına https://turkey.mom-rsf.org/tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de medya: Verilerle sahipler, bulgularla şeffaflık ve yoğunlaşma
MOM TÜRKİYE GÜNCELLENDİ
Türkiye'de medya: Verilerle sahipler, bulgularla şeffaflık ve yoğunlaşma
8 Aralık 2021

(HA)

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"Türkiye'de medya sahipliği" webinarı 22 Aralık'ta
16 Aralık 2021
/haber/turkiye-de-medya-sahipligi-webinari-22-aralik-ta-254900
MOM TÜRKİYE GÜNCELLENDİ
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/haber/turkiye-de-medya-verilerle-sahipler-bulgularla-seffaflik-ve-yogunlasma-254428
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/yazi/medya-cogulculugu-ve-turkiye-250651
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