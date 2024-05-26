Faruk Bildirici, Türkiye'de medya sahipliğinin güncel halini paylaştı

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Azerbaycanlı Mübariz Mansimov’un Türkiye’de Ekol TV adıyla bir haber kanalı kurmasının ardından medya sahiplik listesi paylaştı.

Bildirici, son yıllarda haber kanalı sahibi olan kişilerin iş insanlarının bilindik isimler olmadığını belirterek “Aniden ortaya çıkıp, televizyon sahibi oluyorlar; hatta ortalığa para saçıp ‘medya grubu’ kuruyorlar. Bazılarının arkasında farklı isimler olduğu söyleniyor ama doğrulanamıyor da” dedi.

Bu durumda şeffaf ve güvenilir olması gereken haberciliğin, şaibeli bir alana dönüştüğünü kaydeden Bildirici “Aniden milyonlar yatırıp medya sektörüne giren bu iş insanlarının amacı halkın doğru bilgilenmesini sağlamak, haberciliğin kendi kalitesini artırmak olamaz. ‘Sesini duyurmak’ dedikleri, haber kanalı üzerinden güç ve prestij devşirme...” diye ekledi.

Bildirici’nin paylaştığı liste şöyle:

A Haber: Kalyon Holding / Ömer Faruk Kalyoncu

Akit TV: Akit Medya Grubu / Mustafa Karahasanoğlu, Nuri Karahasanoğlu

Bengü Türk: Kutup Yıldızı / Ahmet Turgut (MHP)

Habertürk / Bloomberg HT: Turgay Ciner

CNN Türk: Demirören Medya /Yıldırım Demirören

EKOTÜRK TV: Cengiz Özdemir / Ahmet Faruk Karslı

Ekol TV: Palmali Holding / Mübariz Mansimov

Flash Haber TV: Göktuğ Multimedya / Eser Göktuğ Okan ve Özge Göktuğ Güleç

Haber Global: Elnur Abdullayev, Mammad Gulmammadov (Azerbaycan sermayesi)

Halk TV: Cafer Mahiroğlu

Kanal 7/ Ülke TV: Beyaz Holding / Zekeriya Karaman

NTV: Doğuş Holding / Ferit Şahenk

KRT TV: Fırat Bozfırat

Sözcü TV: Mega Ajans / Burak Akbay

TV Net: Albayrak Medya grubu

TV100: Gülseven Medya Grubu / Necat Gülseven

TGRT Haber: İhlas Medya Grubu / Mücahid Ören

TELE1: TELE1 Prodüksiyon / Merdan Yanardağ

TV5: Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri (Saadet Partisi)

24 TV: Türk Medya / Zeki Yeşildağ

Ulusal TV: Adnan Türkkan (Vatan Partisi)

Bildirici, listede Sözcü TV'ye vermedi. Sözcü TV, Estetik Yayın A.Ş.'nin sahipliğinde Burak Akbay'ın.

bianet/IPS iletişim Vakfı, 2018'den beri Medya Sahipliği İzleme (Media Ownership Monitor - MOM) Projesi'yle Türkiye'de medya yapısını takip ediyor. bianet'in bulgularına https://turkey.mom-rsf.org/tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

MOM TÜRKİYE GÜNCELLENDİ Türkiye'de medya: Verilerle sahipler, bulgularla şeffaflık ve yoğunlaşma

(HA)