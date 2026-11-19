Abhazya’ya uygulanan izolasyonun sona erdirilmesi amacıyla farklı siyasi partilere mensup Türkiye Cumhuriyeti milletvekillerinin ev sahipliğinde “Abhazya Dostluk Grubu” 17 Kasım Salı akşamı Ankara’da resmen kuruldu.

Intercontinental Grand Ankara’da düzenlenen geniş katılımlı programda grubun ilk toplantısı da gerçekleştirildi.

Farklı siyasi kulvarlardan ortak masa

Dostluk Grubu’nun kuruluşuna; YENİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Saadet Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), DEVA Partisi, Emek Partisi (EMEP), Yeni Yol, Demokrat Parti ile Yeniden Refah Parti’sine mensup milletvekilleri öncülük etti.

Abhazya’dan gelen heyette İnar Gitsba, Demur Gogia, Guli Kichba, Gugutsa Dzhikirba, Vadim Kharazia, Oktay Chkotua, Tsisa Gumba, Dima Ardzinba ve Alhas Argun yer aldı. Heyet adına Abhazya Cumhuriyeti milletvekili İnar Gitsba konuklara hitap etti. Ardından Abhazya Cumhuriyeti Kamu Odası Sekreteri Guli Kichba ve Abhazya Cumhuriyeti Halk Meclisi Milletvekili Demur Gogiya Abhazya Dostluk grubunu selamladı.

Programın açılış konuşmasını Abhazya’nın İzolasyonuna Son İnisiyatifi Koordinatörü Anıt Baba gerçekleştirdi. Şöyle konuştu:

“Bundan sadece altı ay önce haklı mücadeleyi başlattık. Amacımız; Abhazya yurttaşlarının, tıpkı dünyanın diğer ülkelerindeki insanlar gibi, kimsenin inayetine mecbur kalmadan en temel hakları olan seyahat özgürlüğünden yararlanabilmesiydi. Kimileri sordu; 'Kim bunlar?' diye. Yanıt verelim: Bizler, koca bir halkın 7’den 77’ye gayrimeşru bir şekilde cezalandırılamayacağına inanan, 30 yıllık bu izolasyonun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu savunan sivil aktivistleriz.

'Ne istiyorlar' dediler. İki net talebimiz var. Biri, Abhaz pasaportlarının Türkiye’nin sınır kapılarında geçerli kabul edilmesi; diğeri Türkiye ile Abhazya arasında doğrudan ulaşımın derhal başlaması. Hiçbir gizli ajandamız yok. 'Arkalarında kim var' dediler. Yanıt verelim: Arkamızda onurlu Abhaz halkı var, Kuzey Kafkasyalı kardeşlerimiz var. Ama sadece onlar da değil; en az onlar kadar bizi anlayan, insan onuruna değer veren, insanca bir yaşamın herkes için ayrımsız geçerli olması gerektiğine inanan Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Süryani, Laz, Boşnak ve Gürcü dostlarımız var.

Bugüne kadar birkaç neslin hayatı, hayalleri, umutları ellerinden alındı; ama gençlerimizin umutlarını ellerinden almalarına izin vermeyeceğiz. Belki sayıca küçük bir halkız; ancak Nartların kadim ataları Atzanlar gibi direngen, sarsılmaz bir halkız. Bizim adımız ta Asur tabletlerinde geçiyor. Dönüp bakın tarihe; şimdi ne Asur kaldı, ne Sümer, ne Babil ama Sohum yerinde duruyor. Geçtiğimiz 5 Ağustos’ta, en sağından en soluna 10 farklı siyasi parti bir araya gelip 'Artık yeter, bu izolasyona bir son verilsin' dediğinde, Türkiye’nin başkenti Ankara’dan yükselen bu güçlü haykırış, bin kilometre ötede yankılandı.

Bu sesi duyan bir dostum, bana çok büyük bir iş başardığımızı söylediğinde şaşırmış ve 'Biz ne yaptık ki' diye sormuştum. Bana şu unutulmaz cevabı verdi: 'Karanlığın içinde aniden bir ışık huzmesi gördük. Ülkemizi saran o koca duvarda ince bir çatlak oluştu. Şimdi biz de parmağımızı o çatlağa soktuk, o deliği kendi ellerimizle genişletmeye çalışıyoruz.' Abhazya'nın yolunu açacağız, pasaportunu da bütün dünyaya tanıtacağız."

Kafkas Abhaz Dayanışma Komitesi Ankara Temsilcisi Bediz Tantekin de "Vatanımızdan sürüldük ama nerede olursak olalım Abhazya anavatanımız" dedi.

"Nasıl olur da insanlar ata topraklarına gidemezler?"

Ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ile Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş birer konuşma yaptı.

Erkan Baş, şunları söyledi:

"Bir insan ne kadar gurbetçilik çekebilir, bir insan ne kadar yabancılık çekebilir, bir insan ne kadar memleketini, akrabalarını, eşini, dostunu özleyebilir bunu yaşamış birisi olarak konuşuyorum burada. Ve gerçekten sevgili Anıt ilk anlattığımda ya böyle bir şey 21'inci yüzyılın dünyasında da hala yaşanabilir diye düşündüm. Nasıl olur da insanlar sevdiklerini göremezler? Nasıl olur da insanlar ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini alamazlar? Nasıl olur da insanlar bu eğitimi alamazlar? Nasıl olur da insanlar ata topraklarına gidemezler? Bu kadar akıl dışı bir şey olabilir mi diye herhalde insan tarafımızla hala şaşırıyoruz. Bu dünyanın içinde bulunduğu duruma rağmen hala şaşırmaya devam ediyoruz. Ama galiba dünyanın bazen böyle kötü zamanları oluyor ve onlardan bir tanesinin içindeyiz. İstedikleri şey şu kim haklı kim haksız bunu önemsemeyelim de kim güçlüyse herkes ona biat etsin ve güçlüler nasıl bir dünya istiyorlarsa öyle bir dünya kurulsun istiyorlar. Ben buradaki çığlığı biraz haklı olanlar gerektiğinde güçlü olmayı da bilirler, haklı olanlar dünyanın dört yanındaki haklılar birleşirler ve kendini güçlü görenlerin karşısında haklarını eninde sonunda alırlar umuduyla dahil oldum. Umuyorum bu yaşadığımız insanlık dışı süreci hep birlikte el birliğiyle aşacağız."

Perihan Koca, "Ne yazık ki Abhazlar yurttaşlık haklarından, dil gibi, kimlik gibi, kültür gibi en temel insan haklarından yoksun vaziyetteler" dedi.

Mehmet Erdoğan, TBMM'de konunun takipçisi olacaklarını belirterek, izolasyonun mutkala kalkması gerektiğini söyledi. Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, "Abhazya topluluğunun başta pasaportlarının bir belge olarak kabulü ile doğrudan seyir seferlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin talebini destekliyorum ve gerçekleşinceye kadar her zeminde sözcüsü olacağımızı ifade ediyorum" diye konuştu.

"Bunlar insan hakları talepleri"

Okan Konuralp şunları kaydetti:

"Abhazya'daki insan hakları ihlallerine yönelik bir mücadelenin parçasıysak Türkiye'deki Kafkas halkları da Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalmamalı. Bu sivil toplum örgütleri bir siyasi partinin ya da bazı siyasi partilerin arka bahçesi değil. Benim insan hakları ihlallerim ortadan kalksın, Türkiye'deki birçok insan hakları ihlali beni ilgilendirmez demeye hakkımız yok.

Bir Abaza olarak söylüyorum kimsenin hakkı yok. Biz siyasetçiyiz. Kaç milletvekili burada sizin gözlerinizde umut olan kişiler, umut yaratan kişiler bizleriz. Bir zulümden dolayı geliyoruz buraya. Bir baskıdan dolayı geliyoruz. Hukuksuzluk kılıfı adı altında gayri hukuki, gayri ahlaki, gayri vicdani saldırıların muhatapları olarak geliyoruz. Siz de o zaman insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalmayacaksınız. Bizim sosyo kültürel genetiğimize işlemiş olan bu soykırımın acı sonuçları ve bunlarla yüzleşme, bunlara karşı mücadele etme çabamızın olmazsa olmaz sonucu olarak Türkiye'deki insan hakları ihlallerine sessiz kalırsak geriye ne kalır biliyor musunuz? Yemeklerimiz kalır, danslarımız kalır. Bunlar kalmasın."

Selçuk Özdağ şöyle konuştu:

“TBMM’de bu konuyu gündeme getirdim. Bu konuyu gündeme getirdikten sonra Anıt Bey ve arkadaşları bunu büyütmek istediler, özellikle Anıt Bey ve parlamentoda bulunan milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, Çerkes arkadaşlarımızla veyahut bu konuya hassasiyet gösteren milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledik. TBMM'nin gündemine geldi bu konu. Ardından ses getirdi. Bir yandan Gürcü milletvekili arkadaşlarımız bizimle temasa geçtiler bir yandan Gürcistan'dan bizimle temasa geçenler oldu. Bir yandan Rusya'dan bizimle temasa geçenler oldu. Ve biz onlara hep şunu söyledik: Bunlar insan hakları talepleri. Bu talepleri yerine getirmek Rusya'nın boynunun borcu, Gürcistan'ın da boynunun borcu, Türkiye'nin de boynunun borcu ve bunlar buralara gelecek ve gidecekler, seyahat edecekler. Dünya hepimizin. Türkiye hepimizin, Abhazya hepimizin, Gürcistan hepimizin ve Rusya hepimizin."

Sevda Karaca, "Bu 30 yıllık ağır izolasyonu Türkiye halklarına, dünya halklarına anlatma sorumluluğuyla buradayız. Ama bu izolasyonun arkasında ne olduğunu konuşmak, bunu tartışmak, bununla ilgili değerlendirme yapmak boynumuzun borcu. Aslına bakarsanız bu uluslararası sistemi halklara irade dayatması üzerine kuran egemen siyasi tercihler bugün dünyanın dört bir tarafında halklara çok benzer uygulamaları ortaya koyuyorlar. Abhazya halkıyla kurduğumuz bu dostluk grubunda esasen bu egemen uluslararası siyasete dur diyebileceğimizi, halkların yan yana gelerek kardeşliği, dostluğu oluşturup izolasyonu kaldırabileceğimizi gösterebileceğimize inanıyoruz biz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Abhazya'nın ikinci büyük ticari ortağı"

Mehmet Altınöz de şunları kaydetti:

"Bizim anlayışımızda hukuk ve adalet yalnızca ekonomisi güçlü devletlerin hakkı değildir. Milletlerin onurlu yaşama, kimliklerini koruma ve kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olma hakkı vardır. Bugün Abhazya meselesine bu anlayışla yaklaşıyoruz. Burada bizim için ayrı anlamlı ve tarihi bir ailevi bağ bulunmaktadır. Necmettin Erbakan Hocamızın annesi Kafkas kökenlidir. Milli Görüş davasının kurucusu aynı zamanda Kafkasya evladıdır. Kafkasya bizim için yalnızca dış politika alanında bulunan bir bölge değil, tarihimizin, aile bağlarımızın ve gönül dünyamızın da bir parçasıdır."

Abhazya Heyeti’nden İnar Gitsba da yaptığı konuşmada Abhazya’ya doğrudan ulaşım sağlanması ve ülkenin tanınması taleplerini yineleyerek şunları kaydetti:

"Abhazya iyi komşuluk ilişkileri kurmak ister. Aynı zamanda dostluğun ne demek olduğunu değerini çok iyi biliyor. Bu tür gerçek dostluğun hem jeopolitik hem de jeoekonomik olarak karşılıklı çıkar sağlayacağına inanıyoruz. Türk halkınının tarihini adil biliriz. Türkiye Abhazya'ya hayati önem taşıyan gıda ve ilaç tedarik ediyordu. Bugünlerde Türkiye Abhazya'nın ikinci büyük ticari ortağıdır. Biz Türkiye devletinin bu desteklerine yüksek derecede değer veriyoruz."

Programda karşılıklı hediye takdimi yapıldı. Kapanışta, kurulan Dostluk Grubu’nun hem Türkiye hem de Abhazya halkı için kalıcı adımlara vesile olması dileğinde bulunuldu. Gece, müzik grubu Azer’in sunduğu “Avraşa” veda dansı ile sona erdi; konuklar hep birlikte dansa eşlik etti.

(HA)