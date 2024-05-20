Farklı kuşak ve eğilimler bir arada: 'Bugünü Resmetmek'

Resimle düşünen ve tutkuyla resim yapan 28 sanatçının son beş senedeki çalışmalarını içeren “Bugünü Resmetmek” farklı kuşakları ve eğilimleri bir araya getiriyor.



“Bugünü Resmetmek” sergisi, 11 Ağustos’a kadar Yapı Kredi Galeri’de ziyaret edilebilir.

İhsan Oturmak, "Gıda Etiği"

Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri Direktörü Didem Yazıcı ve küratör Burcu Çimen, serginin çıkış noktasıyla ilgili şunları söyledi: “Bir sanat kurumunda sergi programını hazırlamanın sorumluluğu bize kişisel anlamda ilgimizi çeken, özlediğimiz ve görmek istediğimiz konularda sergi yapma motivasyonunun yanı sıra sanatçı ve izleyici odaklı bir bakış açısını da getiriyor. Burada yaşayan sanatçıların üretimlerinin görünürlüğünü önemsiyoruz ve izleyicinin neyi görmek istediğine dair empati kurmaya çalışıyoruz. İşte bu motivasyonla bakışımızı ressamlara çevirdik.”

Ahu Akgün, "Düşen Pembe II"

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bünyesinde gerçekleşecek sergi isminde bugünü resmetmek iki anlamıyla kullanıyor: İlk anlamında güncel resmin konularına getirilen yaklaşımlara ve resmetme biçimlerine; ikincisindeyse günümüzün toplumsal atmosferine ve bu koşulların çizdiği sosyopolitik tabloya vurgu yapılıyor.

Sergide eserleriyle yer alan sanatçılar: Ahu Akgün, Figen Aydıntaşbaş, Can Aytekin, Gökhun Baltacı, Taner Ceylan, Antonio Cosentino, Cansu Çakar, Timur Çelik, Fulya Çetin, Rojbin Ekinci, Eda Gecikmez, Leylâ Gediz, Tayfun Gülnar, Hakan Gürsoytrak, Onur Kılıç, İhsan Oturmak, Toygun Özdemir, Yağız Özgen, Deniz Pasha, Kirkor Sahakoğlu, Rugül Serbest, Yaz Taşçı, Sevil Tunaboylu, Derya Ülker, Gülnihal Yıldız, Nalan Yırtmaç, Ecem Yüksel ve Erdoğan Zümrütoğlu.(AÖ)