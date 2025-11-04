ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Kasım 2025 10:59
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2025 11:04
‘Fal, büyü ve muska dolandırıcılığı’ soruşturmasında 62 gözaltı

Gözaltına alınan kişiler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

‘Fal, büyü ve muska dolandırıcılığı’ soruşturmasında 62 gözaltı
Fotoğraf: Canva

İstanbul merkezli 29 ilde yürütülen soruşturmada, internet ve sosyal medya üzerinden “fal bakma”, “büyü yapma-bozma” ve “muska hazırlama” gibi hizmetler sunduklarını iddia ederek para kazandıkları tespit edilen 62 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dijital platformlar üzerinden “dini ve manevi duyguları istismar ederek para talep eden kişilere” yönelik çalışma başlattığını duyurdu.

Kişisel bilgilerle tehdit iddiası

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kurdukları internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden insanlarla iletişime geçip çeşitli hizmetler karşılığında para talep ettikleri, sonrasında ise kişisel bilgilerini kullanarak tehdit ve baskı yoluyla ödeme istemeye devam ettikleri belirlendi.

62 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan 2 POS cihazına, 62 cep telefonuna, 73 SIM karta, 3 dizüstü bilgisayara ve çok sayıda dijital materyale el kondu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınan kişiler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (TY)

İstanbul
fal büyü muska dolandırıcılık İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
