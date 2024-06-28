Fail E.Ö.: Babamın eski sevgilisinin evini taşlamaya gitmiştim

Balıkesir'de moto kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve onu azmettirdiği öne sürülen babasının yargılanmasına başlandı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma öncesinde öldürülen gencin babası Erol Akman ve annesi Zuhal Akman ile onlara destek olmak için aralarında moto kuryelerin de bulunduğu çok sayıda kişi, adliye önünde toplandı.

Burada konuşan Akman ailesinin avukatı Özden Başak, tutuklu sanıklardan E.Ö'nün "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", babası Orhan Ö.'nün "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçlarından yargılanacağını hatırlattı.

E.Ö'nün yaşıyla ilgili tartışmalara değinen Başak, suçu işleme tarzı, eylemini planlayabilmesi ve tanık ifadelerini dikkate aldıklarında 18 yaşından büyük olduğuna ilişkin iddialarının sürdüğünü anlattı.

Savcılığın, hazırlık aşamasında iddianamenin bir an önce yazılması için yaş tespiti konusunu mahkemeye bıraktığını dile getiren Başak, şunları söyledi:

"Görüntü itibarıyla katilin 18 yaşından küçük olduğuna kimse inanmıyor. Dolayısıyla biz Türk Ceza Kanunu'ndaki yaş indiriminden faydalanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışında bu tarz eylemleri yapan failler genelde haksız tahrike sokmak ister. Hep denk geldiğimiz bir durum. Burada öyle bir durum da yok. Görüntüleri dikkatle incelediğinizde bizim çocuğumuzun olaya herhangi bir dahli yok. Doğrudan öldürmek kastıyla arabanın arkasından ona doğru hareket eden bir şahıs söz konusu. Daha birinci saniyeden sol eliyle bizim çocuğumuzun boynunu tutup, bir iki saniye sonra da zaten icrai hareketlere başlıyor. Onu mermi gibi yetiştiren babası da azmettiren sıfatıyla yargılanıyor. Biz bu davanın bir milat olacağını, bu tarz can yakıcı olaylarda sayın mahkemenin önüne tarihi bır fırsat geldiğini düşünüyoruz. Umarım bu yargılamadan hepimizin vicdanını rahatlatan bir karar çıkacaktır."

İki buçuk yılda 156 hayatını kaybetti

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki de Ata Emre Akman'ın ailesine, onların adalet arayışına destek olmak amacıyla Balıkesir'e geldiklerini ifade etti.

Ailenin acısını yürekten paylaştıklarını kaydeden Çeki, "Ata Emre karanlık bir sokakta siparişini teslim ederken katledildi. Aile o görüntüleri izlemeye dayanamadı, biz de dayanamadık." diye konuştu.

Çeki, 2022’de en az 58, geçen sene en az 68, bu yılın ilk 6 ayında ise 30 moto kuryenin çeşitli olaylarda yaşamını yitirdiğini bildirerek, meslek mensuplarının haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Tarafların duruşma salonuna alınmasının ardından tutuklu sanıklar E.Ö. ve babası Orhan Ö.'nün yargılanmasına başlandı.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da izledi.

Sanık azmettirme iddialarını yalanladı

E.Ö, ilk celsede tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Baba Orhan Ö. İse duruşma salonunda hazır bulundu.

E.Ö, kendisini babaannesinin büyüttüğünü söyledi. 2013’ten sonra E.Ö, babasının önceden birlikte yaşadığı Sultan D. ile 2013'te çeklerinin çalınması nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladıklarını anlattı.

Sultan D.'nin evini taşladığına dair hakkında şikayet bulunduğunu kaydeden E.Ö, "Ancak böyle bir eylem gerçekleştirmedim. Sultan'ın babamın beni yönlendirmesiyle kendisine küfrettiğim beyanları gerçek dışıdır. Sultan'la ilgili olarak babamla özel bir konuşma ya da görüşmemiz olmadı." dedi.

Olay günü babası ve onun arkadaşlarıyla önce Edremit Körfezi'ne, ardından bazı lokantalara gittiklerini ifade eden E.Ö, gün boyu yaklaşık 20 bira içtiğini anlattı.

O gece 23.30 gibi babasıyla evlerine geldiklerini, onun sızıp kaldığını kendisinin ise balkonda sigara içtiğini dile getiren E.Ö, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sultan'ın kızı Hazel'in attığı mesajı gördüm. Sultan'ın sürekli olarak babama ve bana hakaret etmesi ve bizimle uğraşması aklıma geldi. Ben sürekli bıçak taşırım. Bunun üzerine masa üzerinde duran bıçağı alıp çıktım. Yolda elime taş da aldım. Alkolün etkisiyle bir kısmını düşürdüm, kalanları da bıraktım. Daha sonra binaya genç birinin girdiğini gördüm. Çıkışta bu şahsa Sultan'ın evine niye geldiğini sordum. Bana, 'Motorla mendil satıyorum görmüyor musun?" dedi. 'Sultan D'ye mi geldin?' deyince, 'Ebru Gündeş'e, Ebru Yaşar'a geldim.' dedi. 'Niye benimle tersleşiyorsun?' dedim. Bu aşamadan sonraki kısımları hatırlamıyorum. Bıçağı bir defa salladığımı hatırlıyorum. Sonrasında elimdeki kanları gördüm. Giderken de bıçağı atmışım."

Mahkeme başkanının, maktule 25 defa bıçak salladığını ve 15'inin isabet ettiğini söylemesi üzerine E.Ö, "Ben her ne kadar 25 defa bıçak sallamışsam da o gün o hisse beni neyin sevk ettiğini hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

E.Ö, olay öncesi babasının kendisini Sultan D. ya da onun evine gelen kişilere yönelik bir yönlendirmesinin olmadığını sözlerine ekledi.

Orhan Ö.: Karakolda haberim oldu

Sanık Orhan Ö. de Sultan D. ile bir süre dini nikahlı yaşadıklarını, bir çocukları olduğunu ve ayrıldıklarını belirtti.

Sultan D. ile ayrıldıklarını, onun başka birisiyle evlendiğini ifade eden Orhan Ö, "Ondan kurtulduğumu düşündüm ancak bizi takıntı haline getirdi. Aramızda eskiye dayanan sürtüşmeler, bundan dolayı birden fazla dosya bulunmaktadır." diye konuştu.

O gece eve döndüklerinde uyuduğunu kaydeden Orhan Ö, "Daha sonra polisler geldi. Karakolda kendisiyle karşılaştım. 'Niye adama zarar verdin?' diye sordum. 'Kendini de beni de yaktın' dedim." ifadesini kullandı.

Aile en ağır cezayı istedi

Maktulün annesi Zuhal Akman ise oğlunun Balıkesir'de öğrenim gördüğünü ve olayı sonradan öğrendiğini belirtti. Akman, "Kurye olarak işe başladığından sonradan haberdar oldum. Çocuğumu canice katleden sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Baba Erol Akman, ifadelerde oğlu Ata Emre'nin adının geçmemesi nedeniyle sanıklara tepki göstererek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sultan D. ve diğer tanıkların dinlenilmesiyle devam eden duruşmaya ara verildi.

Ne olmuştu? Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti. Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Sanık hakkında yaşının 18'den küçük olması nedeniyle "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talebinde bulunuldu. İddianamede, Orhan Ö'nün ise "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılması talep edildi.

(HA)