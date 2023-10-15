Facebook’tan Filistinli haber sayfasına sansür

Facebook'un çatı şirketi Meta, platformdaki Kudüs Haber Ağı'nın (Quds News Network/QNN) sayfasını kapattı.

Cumartesi gecesi itibariyle yayının Facebook sayfası “Bu içerik şu anda kullanılamıyor" hata mesajını vermeye başladı.

Facebook’a göre bunun olmasının nedeni genellikle “Sahibinin içeriği sadece küçük bir kişi grubuyla paylaşması, kimlerin görebileceğini değiştirmesi veya içeriğin silinmesi”.

Haber sayfası Cumartesi günü X üzerinden bir açıklama yaparak Meta'nın kararına tepki gösterdi. Eylemi "İsrail işgal hükümetiyle tam bir uyum" olarak nitelendirdi. “Filistinlilerin içeriğini sürekli hedef almasını ve kısıtlamasını” kınadı.

Ağ, çeşitli sosyal medya platformlarında 10 yıldan fazla bir süredir hem Arapça hem de İngilizce olarak faaliyet gösteriyordu.

Geçtiğimiz yıl, Avustralya Yahudi Derneği ağdan "Hamas'a bağlı kötü şöhretli İsrail karşıtı Yahudi karşıtı propaganda platformu" olarak söz etmişti.

Söz konusu sayfa, İsrail’in Gazze saldırısı sonrası sivil kayıplar konusunda paylaşımlar yapıyordu. Facebook, sayfayı kapatarak, dünyanın Filistin’den haber aldığı önemli bir kaynağı da kesmiş oldu.

Kuruluş, yine Meta’nın sahip olduğu Instagram'da 181 bin takipçili bir sayfayı ve 185 bin 500 takipçili bir X hesabını işletmeye devam ediyor.

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(HA)