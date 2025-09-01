ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 08:11
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 08:13
1 dk Okuma

Fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına atan patron tutuklandı

Fidan, ifadesinde işçiyi hastaneye götürmek istediğini, ancak öldüğünü düşünerek paniğe kapıldığını ve bu nedenle yol kenarına bıraktığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına atan patron tutuklandı
Fotoğraf: Hilal Tok / Evrensel

Suriyeli işçi Yasin Bedevi Muaffiş, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Fabrika sahibi Gökhan Fidan, Muaffiş’in cesedini araçla fabrikadan uzak bir noktaya götürüp yol kenarına bıraktı. Ardından 112’yi arayarak “Baygın birini buldum” ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muaffiş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın gözaltına aldığı Fidan, ifadesinde işçiyi hastaneye götürmek istediğini, ancak öldüğünü düşünerek paniğe kapıldığını ve bu nedenle yol kenarına bıraktığını söyledi. İtirafın ardından adliyeye sevk edilen fabrika sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İş cinayetlerinin Haziran bilançosu: 164 ölü
İş cinayetlerinin Haziran bilançosu: 164 ölü
8 Temmuz 2025
Temmuz’un iş cinayetleri bilançosu: En az 204 işçi çalışırken öldü
Temmuz’un iş cinayetleri bilançosu: En az 204 işçi çalışırken öldü
8 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
iş cinayeti iş cinayeti davası iş cinayeti davaları
İBB taşeronu Albayraklar 500 işçinin maaşını geciktiriyor
20 Ağustos 2025
İşçilerin güvencesi: Toplu iş sözleşmesi ve grev
19 Ağustos 2025
İnşaattan tarıma her alanda iş cinayeti: Mayıs’ta 177 işçi çalışırken öldü
11 Haziran 2025
İSİG: Son 13 yılda 2 bin 728 genç, iş cinayetinde yaşamını yitirdi
19 Mayıs 2025
Nisan’da en az 152 iş cinayeti
8 Mayıs 2025
Karabük'te iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti
7 Nisan 2025
"İş cinayetinde ölen Korkut Küçükcan için adalet"
24 Ocak 2025
Bursa'da iş cinayeti: Forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
31 Aralık 2024
Marmara Adası'nda iş cinayeti
25 Kasım 2024
