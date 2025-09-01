Fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına atan patron tutuklandı

Suriyeli işçi Yasin Bedevi Muaffiş, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Fabrika sahibi Gökhan Fidan, Muaffiş’in cesedini araçla fabrikadan uzak bir noktaya götürüp yol kenarına bıraktı. Ardından 112’yi arayarak “Baygın birini buldum” ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muaffiş’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın gözaltına aldığı Fidan, ifadesinde işçiyi hastaneye götürmek istediğini, ancak öldüğünü düşünerek paniğe kapıldığını ve bu nedenle yol kenarına bıraktığını söyledi. İtirafın ardından adliyeye sevk edilen fabrika sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
