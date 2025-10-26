ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2025 19:31
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2025 11:16
2 dk Okuma

Fabrikada yanarak hayatını kaybeden Mustafa Eti için eylem

Tekirdağ’da tuğla fabrikasında tenekedeki ateşle ısınmaya çalışırken yanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mustafa Eti için işçiler ve eğitimciler eylem yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fabrikada yanarak hayatını kaybeden Mustafa Eti için eylem

Tekirdağ’da bir tuğla fabrikasında çalışan 16 yaşındaki Mustafa Eti 1 Ekim gece saatlerinde ısınmak için boş bir teneke içerisinde ateş yaktı. Ancak ateşi harlamak amacıyla tenekeye tiner döktüğü sırada ani bir patlama meydana geldi.

Alevlerin arasında kalan Mustafa Eti ağır şekilde yaralandı ve vücudunun büyük kısmı yanıklarla kaplandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yaklaşık 10 gün boyunca Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında tutuldu. Ancak 21 Ekim’de hayatını kaybetti.

Fabrikada yanarak ölen çocuk işçi Mustafa Eti'nin babası: Sorumlular cezalandırılsın
Fabrikada yanarak ölen çocuk işçi Mustafa Eti'nin babası: Sorumlular cezalandırılsın
23 Ekim 2025

Kamuoyunda çocuk işçi Mustafa Eti’nin ölümüne yönelik tepkiler sürerken Umut-Sen ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim- Sen) Tekirdağ’da eylem yaptı. Çocuk işçi çalıştırılmasına karşı mücadele edeceklerini belirten işçiler ve eğitimcilerin yaptığı basın açıklamasında olayda ihmali olanların yargı önünde hesap vermesi istendi.

“Mustafa Eti onurumuzdur” sloganı atan eylemciler, “ Holdingler yaşasın diye biz ölmeyeceğiz yazaılı pankart taşıdı.

“Patronun ihmali olmasına rağmen tutuklanmadı"

Umut- Sen tarafından yapılan açıklamada, “Patronun kastı ve ihmali olmasına rağmen bir gün bile ne tutuklandı ne de gözlatında kaldı. Kendi ihmallerini reddederek 16 yaşındaki bir çocuğun ölümünden gram sorumluluk ve vicdan azabı duymuyorlar. Bu bir iş kazası değil, yıllardır yaş gözetmeksizin çocuğundan yaşlısına işçileştirilen, çalışma koşullarını güvensiz hale getiren, MESEM’lerde (Mesleki Eğitim Merkezi) okuması gereken çocukları hiçbir hak tanımaksızın ayrı koşullarda çalıştırılanlar holdingci düzenin politikasıdır” denildi.

“Patronun ihmali olmasına rağmen tutuklanmadı"

Umut- Sen tarafından yapılan açıklamada, “Patronun kastı ve ihmali olmasına rağmen bir gün bile ne tutuklandı ne de gözlatında kaldı. Kendi ihmallerini reddederek 16 yaşındaki bir çocuğun ölümünden gram sorumluluk ve vicdan azabı duymuyorlar. Bu bir iş kazası değil, yıllardır yaş gözetmeksizin çocuğundan yaşlısına işçileştirilen, çalışma koşullarını güvensiz hale getiren, MESEM’lerde (Mesleki Eğitim Merkezi) okuması gereken çocukları hiçbir hak tanımaksızın ayrı koşullarda çalıştırılanlar holdingci düzenin politikasıdır” denildi. (GÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Mustafa Eti çocuk işçi MESEM
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git