Fabrikada yananak hayatını kaybeden Mustafa Eti için eylem

Tekirdağ’da bir tuğla fabrikasında çalışan 16 yaşındaki Mustafa Eti 1 Ekim gece saatlerinde ısınmak için boş bir teneke içerisinde ateş yaktı. Ancak ateşi harlamak amacıyla tenekeye tiner döktüğü sırada ani bir patlama meydana geldi.

Alevlerin arasında kalan Mustafa Eti ağır şekilde yaralandı ve vücudunun büyük kısmı yanıklarla kaplandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yaklaşık 10 gün boyunca Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında tutuldu. Ancak 21 Ekim’de hayatını kaybetti.

Fabrikada yanarak ölen çocuk işçi Mustafa Eti'nin babası: Sorumlular cezalandırılsın

Kamuoyunda çocuk işçi Mustafa Eti’nin ölümüne yönelik tepkiler sürerken Umut-Sen ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim- Sen) Tekirdağ’da eylem yaptı. Çocuk işçi çalıştırılmasına karşı mücadele edeceklerini belirten işçiler ve eğitimcilerin yaptığı basın açıklamasında olayda ihmali olanların yargı önünde hesap vermesi istendi.

“Mustafa Eti onurumuzdur” sloganı atan eylemciler, “ Holdingler yaşasın diye biz ölmeyeceğiz yazaılı pankart taşıdı.

“Patronun ihmali olmasına rağmen tutuklanmadı"

Umut- Sen tarafından yapılan açıklamada, “Patronun kastı ve ihmali olmasına rağmen bir gün bile ne tutuklandı ne de gözlatında kaldı. Kendi ihmallerini reddederek 16 yaşındaki bir çocuğun ölümünden gram sorumluluk ve vicdan azabı duymuyorlar. Bu bir iş kazası değil, yıllardır yaş gözetmeksizin çocuğundan yaşlısına işçileştirilen, çalışma koşullarını güvensiz hale getiren, MESEM’lerde (Mesleki Eğitim Merkezi) okuması gereken çocukları hiçbir hak tanımaksızın ayrı koşullarda çalıştırılanlar holdingci düzenin politikasıdır” denildi. (GÖ)