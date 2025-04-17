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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 08:30
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 08:36
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CHP BEYLİKDÜZÜ MİTİNGİ

"Fabrikada ölecek kadar büyüksek hak arayacak kadar da büyüğüz"

“Bu ülkede 14 yaşındaki çocuk işçi Abdürrahim Özkul, kolunu makineye kaptırarak hayatını kaybetti. Eğer çocuklar fabrikalarda ölecek kadar büyük görülüyorsa, öğretmenlerinin hakkını arayacak kadar da büyüktür.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Fabrikada ölecek kadar büyüksek hak arayacak kadar da büyüğüz"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP)nin Beylikdüzü’nde düzenlediği mitingde söz alan 20 yaşındaki bir genç, çocuk işçiliğe ve iş cinayetlerine tepki gösterdi. Konuşmasında, 14 yaşında çalıştığı fabrikada yaşamını yitiren çocuk işçi Abdürrahim Özkul’un ölümünü hatırlatarak, yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti.

Genç şöyle dedi:

“Bu ülkede 14 yaşındaki çocuk işçi Abdürrahim Özkul, kolunu makineye kaptırarak hayatını kaybetti.
Eğer çocuklar fabrikalarda ölecek kadar büyük görülüyorsa, öğretmenlerinin hakkını arayacak kadar da büyüktür.”

Bu sözler miting alanında yoğun alkışla karşılandı.

Çocuk işçi cinayeti 

Niğde’nin Bor ilçesinde bir plastik geri dönüşüm tesisinde çalıştığı iddia edilen 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul, kolunu makineye kaptırarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özkul, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özkul çalıştığı sırada sağ kolunu geri dönüşüm makinesine kaptırdı. Kolunun omuz hizasından kopması sonucu ağır yaralanan çocuk işçi, tesis çalışanlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

2024 Yılı Çocuk İşçi Ölümleri

2024 yılında en az 71 çocuk ve genç işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. Bu ölümlerin 14'ü 14 yaş ve altı çocukları, 49'u ise 15-17 yaş arası genç işçileri kapsadı.  

2025 Yılı (İlk 3,5 Ay) Çocuk İşçi Ölümleri

2025 yılının ilk 3,5 ayında en az 19 çocuk işçi, çalışırken yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin 5'i Ocak ayında, 4'ü Şubat ayında ve 6'sı Mart ayında yansıdı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk işçi çoçuk işçi cinayetleri
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/haber/15-gunde-dort-cocuk-genc-isci-calisirken-oldu-306538
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