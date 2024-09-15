Fabrikada meydana gelen patlamada 30 kişi yaralandı

Sakarya'da Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.

Silo alanında mahsur kalan bir işçi de itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçi, ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

"Yaralılardan biri 12 yaşındaki çocuk"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik olayda yaralananların sayısının 30'a ulaştığını belirterek, "Rakam biraz yükseldi. Yaralılarımızdan 5'i taburcu edilmiş durumda. Yaralılardan 3'ü itfaiye erimiz. Taburcu edilenlerden biri itfaiye erimiz. Yaralılarımızdan ikisi entübe. Biri daha iyi şartlarda olması ve hastane yoğunluğu da düşünülerek İstanbul'a nakledildi. İstanbul'a nakledilen hastamızın genel durumu kritik. Biri de Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olarak takip edilmekte." diye konuştu.

Özçevik, yaralılardan birinin 12 yaşındaki çocuk olduğu bilgisini paylaşarak, "Babasıyla iş yerine geldiği için, babasıyla orada bulunduğu için yaralı olduğunu tespit ettik. Genel durumu iyi. Şu anki bilgiler bu şekilde. İstanbul'a giden hastamız büyük ihtimalle operasyona alınacak çünkü durumu kritik." ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, bir gazetecinin patlama riski nedeniyle güvenlik çemberinin genişletildiğini dile getirmesi üzerine şunları kaydetti:

"Sonuçta silonun içinde devam eden ısı var. Bu ısının risk oluşturmasından dolayı tedbir alınıyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Isı düşürülünceye kadar orada risk var. Bu konudaki tedbirler devam ediyor. Soğutma çalışmalarıyla ısı belli bir seviyenin altına çekildiğinde risk o zaman ancak tam olarak bitmiş diyebileceğiz."

(Mİ)