Fabrika patronunun kardeşinden sendika başkanına silahlı saldırı

DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz, İzmir’de konkordato ilan eden Akar Tekstil’in sahiplerinin saldırısına uğradı.

Akar Tekstil, konkordato ilan ettikten sonra fabrikadaki makineleri taşımaya başladı. İçeride ücretleri ve sosyal hakları kalan işçiler bugün sendika binasında toplantı yaptı. Bunun üzerine fabrikanın sahibi Hayrettin Akar sendikayı görüşmeye çağırdı.

DERİTEKS ekibiyle birlikte fabrikaya giden Makum Alagöz burada görüşmeyi beklerken Hayrettin Akar’ın kardeşi Onur Akay’ın silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Alagöz hastaneye kaldırıldı. Kemiğinde kırık oluşan Alagöz'ün hayati tehlikesi bulunmuyor.

“Saldırı tüm işçi sınıfa”

DERİTES’ten konuyla ilgili ilk açıklama geldi:

İzmir'de bulunan ve toplu sözleşmeli iş yerimiz olan AKAR TEKSTİL' de iş yeri sahibi ve yöneticilerinden Hayrettin Akar'ın kardeşi Onur Akar, iş yerinde yaşanan ve işçilerin talebi üzerine gittiğimiz görülme esnasında Genel Başkanımız Makum Alagöz'e silahlı saldırıda bulunmuştur. Sendika yönetici ve çalışanlarımızdan Örgütlenme Daire Başkanı Binali Tay ve Genel Koordinatör Engin Çelik yara almadan kurtulmuştur.

Genel Başkanımız Makum Alagöz’ün hayati tehlikesi bulunmamakta olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İşçi sınıfa dönük bu saldırıyı kınıyoruz.”

“Patron, fabrikaya görüşmeye çağırdı”

DERİTEKS Örgütlenme Uzmanı Cihan İşçi de Evrensel’e konuştu. İşçi “Sendika binasında işçilerle toplantı yaptığımız sırada Akar patronu Hayrettin Akar, sendika başkanımız Makum Alagöz'ü aradı. Saat 14.30'da fabrikaya görüşmeye çağırdı. Genel merkez yöneticilerimiz, Makum başkan ve ben fabrikaya gittik. Girişte hol kısmında toplantıyı beklerken, insan kaynakları bizi kafeteryaya yönlendirdi. Orada otururken patronun kardeşiyle Onur Akay içeriye gelerek ‘Mutlu musun’ diye sordu ve silahını çıkaracak ateş etti” dedi.

Akar Tekstil hakkında 2004'te Hayrettin Akar tarafından İzmir’de kuruldu. Geçtiğimiz yıllarda Manisa ve Mardin’de fabrikalar açtı. Küresel birçok hazır giyim markasının üretim yapıp yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlıyordu. COVİD-19 döneminde fabrikada bir kişi hayatını kaybetti. İşçiler bunun üzerine işten kaçınmak istedi. Ancak fabrika sahipleri işçilere saldırdı. Şirket Aralık 2021'de konkordato ilan etti. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 1 yıllık kesin mühlet verdi.

(HA)