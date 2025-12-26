Fabrika Ayvalık'tan yılbaşı özel konseri

Yeni yılı karşılamaya günler kala, Ayvalık'ta umut ve dayanışmayı büyütmeyi hedefleyen bir konser yapılacak.

29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 19.00’da, Fabrika Ayvalık’ta gerçekleşecek konser, Ayvalık’ta yürütülen gençlik ve sanat çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenecek, konserin bilet gelirleri bu çalışmalara aktarılacak.

Çocuk Dostu Köy kapılarını sanata açıyor

Aryalar, napolitenler ve klasik müzik eserleri

Aktepe Zeytincilik işbirliği ile düzenlenen etkinlik saat 19.00’da Ayvalık Gençlik Korosu’nun repertuvarıyla başlayacak; saat 20.00’de piyanist Dengin Ceyhan ve tenor Fatih Kayhan sahne alacak. Yılbaşına özel seçilmiş aryalar, napolitenler ve klasik müzik eserleri bu gecede yankılanacak.

Konser; yereldeki genç sanatçıların ulusal ve uluslararası sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmasını mümkün kılmayı, müziğin evrensel dili aracılığıyla dayanışmayı büyütmeyi ve Ayvalık Gençlik Korosu’nun uluslararası festivallere katılımını desteklemeyi hedefliyor.

Ayvalık Gençlik Korosu

Ayvalık Gençlik Korosu; 2023, 2024 ve 2025 yıllarında İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivalleri’nde Program Zenginliği ve Çeşitlilikte Başarı, Entonasyon Homojenliği ve Koro Tınısında Başarı ve Çalgı Eşlikli Yapıt Yorumlamada Başarı ödüllerine layık görüldü. Koro, İstanbul’daki Uluslararası Voice Up A Cappella Festivali ile Balıkesir Korolar Maratonu’nda da Ayvalık’ı başarıyla temsil etti.

*Fabrika Ayvalık, 2024 yılından bu yana Ayvalık’ta kamusal bir anlayışla kültür ve sanat alanında çalışmalarını sürdüren bağımsız bir kurumdur. 3 Şubat 2025 tarihinde yan binada çıkan yangın nedeniyle ciddi hasar almasına karşın, aldığı güçlü dayanışma ve destekle faaliyetlerine kesintisiz biçimde devam ediyor.

Konserin detaylarına ve bilet bilgilerine Fabrika Ayvalık instagram hesabından ve 0530 243 78 44 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

(NÖ)