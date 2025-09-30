F1 pilotu Lewis Hamilton’dan köpeği Roscoe’ya veda

Yedi Dünya Şampiyonluğu ile Michael Schumacher’e eşlik ederek en çok şampiyon olan iki Formula 1 pilotundan Lewis Hamilton, dün (29 Eylül), 12 yıldır birlikte yaşadığı köpeği Roscoe’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamilton, cuma günü İtalya’daki Mugello Pisti’nde 2026 lastiklerini test etmek üzere Pirelli programına katılacaktı; ancak Roscoe’nun sağlık durumu nedeniyle testten çekildi. Onun yerine Ferrari yedek sürücüsü Zhou Guanyu teste katıldı.

“Son derece minnettar ve onurluyum”

Hastalığı nedeniyle Roscoe’yu uyutmak zorunda kalmanın “hayatının en zor kararı” olduğunu belirten sporcu, 40,8 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Dört gün boyunca yaşam desteğinde, sahip olduğu tüm gücüyle savaşan Roscoe için hayatımın en zor kararını verip ona veda etmek zorunda kaldım. O, son ana kadar mücadeleyi hiç bırakmadı. Böylesine güzel bir ruh, bir melek ve gerçek bir dostla hayatımı paylaşmış olmaktan son derece minnettar ve onurluyum. Roscoe’yu hayatıma katmak verdiğim en iyi karardı. Birlikte yarattığımız anıları sonsuza dek saklayacağım.

“Coco’yu kaybettim ama daha önce bir köpeği uyutmak zorunda kalmamıştım; annem ve birçok yakın arkadaşım bunu yaşadı. Bu, en acı deneyimlerden biri ve sevdiği bir evcil hayvanı kaybeden herkesle derin bir bağ hissediyorum. Her ne kadar zor olsa da, onunla olmak hayatımın en güzel anlarından biriydi; böylesine derin bir sevgi ve karşılığında sevilmek… Roscoe’ya yıllar boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür ederim. Bunu görmek ve hissetmek gerçekten çok özel bir deneyimdi.”

👉 Roscoe, Hamilton tarafından 2013 yılında, bir diğer bulldog Coco ile birlikte sahiplenilmişti. Coco da 2020’de kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lewis Hamilton (@lewishamilton)'in paylaştığı bir gönderi