F1 pilotu Lewis Hamilton’dan köpeği Roscoe’ya veda

Yedi Dünya Şampiyonluğu ile Michael Schumacher’e eşlik ederek en çok şampiyon olan iki Formula 1 pilotundan Lewis Hamilton, dün (29 Eylül), 12 yıldır birlikte yaşadığı köpeği Roscoe’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.
“Son derece minnettar ve onurluyum”
Hastalığı nedeniyle Roscoe’yu uyutmak zorunda kalmanın “hayatının en zor kararı” olduğunu belirten sporcu, 40,8 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
“Dört gün boyunca yaşam desteğinde, sahip olduğu tüm gücüyle savaşan Roscoe için hayatımın en zor kararını verip ona veda etmek zorunda kaldım. O, son ana kadar mücadeleyi hiç bırakmadı. Böylesine güzel bir ruh, bir melek ve gerçek bir dostla hayatımı paylaşmış olmaktan son derece minnettar ve onurluyum. Roscoe’yu hayatıma katmak verdiğim en iyi karardı. Birlikte yarattığımız anıları sonsuza dek saklayacağım.
“Coco’yu kaybettim ama daha önce bir köpeği uyutmak zorunda kalmamıştım; annem ve birçok yakın arkadaşım bunu yaşadı. Bu, en acı deneyimlerden biri ve sevdiği bir evcil hayvanı kaybeden herkesle derin bir bağ hissediyorum. Her ne kadar zor olsa da, onunla olmak hayatımın en güzel anlarından biriydi; böylesine derin bir sevgi ve karşılığında sevilmek… Roscoe’ya yıllar boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür ederim. Bunu görmek ve hissetmek gerçekten çok özel bir deneyimdi.”
👉 Roscoe, Hamilton tarafından 2013 yılında, bir diğer bulldog Coco ile birlikte sahiplenilmişti. Coco da 2020’de kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Lewis Hamilton hakkında
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Scuderia Ferrari adına yarışan Britanyalı pilot.
Kariyerine 2007-2012 yılları arasında McLaren F1 takımında başlayan Hamilton, kazandığı 7 Dünya Şampiyonluğu ile Michael Schumacher ile birlikte en çok şampiyon olan iki F1 pilotundan biri.
F1’in en başarılı pilotlarından biri ve birçok rekorun da sahibi olarak öne çıkan Hamilton, aynı zamanda siyah hakları, LGBTİ+ hakları ve hayvan hakları savunucusu olarak tanınıyor.
Hamilton, sosyal medyada ve kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarla siyah toplumunun haklarını savunuyor. Uzun yıllardır vegan beslenen Hamilton, hayvan haklarını da aktif şekilde savunuyor; çeşitli kampanyalarla hayvanların korunması, zulme uğramaması ve vegan beslenmenin teşvik edilmesi konularında farkındalık yaratıyor.
LGBTİ+ hakları konusunda da öne çıkan Hamilton, yarışmak zorunda olduğu bazı ülkelerde, ülkelerin LGBTİ+ karşıtı politikaları nedeniyle yarışmaktan memnun olmadığını açıklamış ve protesto için 2021 Suudi Arabistan Grand Prix’sine gökkuşaklı kaskla çıkmıştı.
Kaynak: F1’in kurumsal internet sitesi. (TY)