Êzidîlerîn Êzî Bayramı kutlu olsun!

Êzidî toplumunun önemli bayramlarından olan Cejna Êzî (Êzî Bayramı) kutlu olsun!

Êzî Bayramı, Êzidî toplumunun binlerce yıldır Aralık ayında 3 hafta boyunca 9 gün oruç tutup ardından kutladıkları bir bayram.

DEM Parti: “Doğanın döngüsüne saygının ifadesi”

DEM Parti Halklar ve İnançlar Komîsyonu Eş Sözcüleri Yuksel Mutlu ve Mahfuz Güleryüz, yazılı bir açıklama yayınlayarak Êzidî toplumunun bayramını kutladı.

“Îda Êzî’nin tüm insanlık için barış ve eşitlik içinde bir arada yaşamanın yolunu açmasını” dileyen DEM Partî, “Êzidî halkının bir sonraki bayramını kendi toprakları Şengal’de ve kutsal mekanları Laleş’te özgürce kutlayabilmeleri umudumuzu güçlü bir şekilde bir kez daha dile getiriyoruz” dedi:

“Îda Êzî’nin, tüm halkların eşitlik, özgürlük ve barış içinde yaşamasına vesile olmasını ve Êzidî halkı başta olmak üzere tüm kadim halklara kutlu olmasını diliyoruz. Êzidî toplumu, tarih boyunca karşılaştıkları zorluklara rağmen, barış ve karşılıklı anlayışın değerini her zaman korumuş ve desteklemiştir. Êzidîler bu anlamlı bayramda da, üç gün boyunca nefeslerini açlıkla terbiye ederek 72 millet için aynı nazarla dua etmektedirler.

“Bu bayram, aynı zamanda doğanın döngüsüne ve yaşamın sürekliliğine saygının bir ifadesidir. Kültürlerini, kimliklerini ve geleneklerini koruma konusundaki kararlılık ve duyarlılıklarıyla bilinen Êzidî halkının Îda Ezî Günü kutlu olsun. IŞİD'in vahşetine karşı gösterdikleri cesaret ve direniş, Êzidî toplumunun güç ve direncinin bir göstergesidir. Geçmişte yaşadıkları 73 fermana rağmen, hala ulusal ve inançsal değerlerinden ödün vermeyen Êzidî toplumunun varlığı, bütün halkların ve kültürlerin barış, eşit ve özgür bir şekilde bir arada yaşama umudunu simgelemektedir.

“Bugün, dünya genelinde dağılmış olan Êzidî halkı, Îda Êzî’yi sürgünde kutlarken, bizler her bireyin kendi bayramını özgürce yaşayabilmesini savunuyor ve bunun için mücadele ediyoruz. Îda Êzî’nin tüm insanlık için barış ve eşitlik içinde bir arada yaşamanın yolunu açmasını diliyor, Êzidî halkının bir sonraki bayramını kendi toprakları Şengal’de ve kutsal mekanları Laleş’te özgürce kutlayabilmeleri umudumuzu güçlü bir şekilde bir kez daha dile getiriyoruz.”

Özerk Yönetim: "Barış hakim olsun"

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi de yayınladığı bir yazılı açıklama ile Êzidîlerîn Êzî Bayramını kutladı. “Doğu takvimine göre Aralık ayının ilk Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı münasebetiyle bölgedeki ve tüm dünyadaki Êzidî kardeşlerimizi en içten tebriklerini iletiyor” denilen açıklamada, Özerk Yönetim “Başta Kuzey ve Doğu Suriye olmak üzere genel olarak tüm Suriye'de barış ve istikrarın hakim olmasını” dileklerini belirtti.

(FD)