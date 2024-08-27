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Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 10:28
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 10:28
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Êzidîler KDP kamplarından ayrılıyor

Kürdistan Demokrat Partisi’nin kontrolündeki bir kampta kalan 130 Êzidî aile daha Şengal’e döndü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Êzidîler KDP kamplarından ayrılıyor
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) kontrolündeki kamplarda kalan Êzidîlerin Şengal’e dönüşleri sürüyor.

KDP’nin Duhok’ta bulunan Êsya Kampı’ndaki 130 Êzidî aile daha Şengal’deki topraklarına döndü. Aileler, Sîba Şêx Xidir, Sikêniyê ve Girzerîk köylerine tekrar yerleşti.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, 32 ailenin yerleştiği Sîba Şêx Xidir bölgesine 2020 yılından bu yana 1000’in üzerinde aile geri döndü.

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DEM Parti’den çağrı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 11 Ağustos 2024’te “Êzidî halkı yeni bir katliam tehdidi altında” başlıklı bir çağrı yayımlamış ve KDP’yi şöyle uyarmıştı:

“Kadim Êzidî halkı, tarih boyunca 74 kez katliama uğramış bir etno-inanç olarak bugün yeniden KDP’nin organize ettiği vahim bir katliam tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu kadim halk, bir kez daha sahte algılar ve tehlikeli söylemlerle yok edilme riskiyle karşı karşıya bırakılıyor.

“IŞİD’in kanlı saldırılarıyla hedef alınan, katledilen, köleleştirilmeye çalışılan Êzidîler, şimdi de eski bir peşmerge olan Kasım Şeşo’nun açıklamalarıyla radikal unsurların hedefi haline getirilmektedir. Barzani yönetiminin eliyle başlatılan bu tehdit, sistematik bir etnik ve inançsal temizliğe zemin sunuyor. Şengal'in 74. Fermanı sonrası uygulamaya konulan Êzidîleri yurtlarından koparma ve soykırımı tamamlama projesi, bugün yeniden hayata geçirilmek isteniyor.

“On yılı aşkın süredir kapanmayan ferman yarası, yeni bir ferman, zorunlu göç ve pogromla derinleştiriliyor. IŞİD’in Êzidî halkına yönelik katliamlarına seyirci kalanlar, yeni bir soykırıma göz yumarsa bu suça ortak olacaktır. Timsah gözyaşları vicdanları temizlemez. Özellikle halkımızı bu tehditlere karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Partimiz, Êzidî halkının yaşam hakkını, topraklarında özgürce yaşama ve kendini yönetme hakkını savunmaya kararlılıkla devam edecektir. Bu zulme karşı sessiz kalmayalım. Hep birlikte sesimizi yükseltelim ve bu insanlık suçuna dur diyelim.”

Açıklamanın tamamını okumak için tıklayın. (TY)

Ezidiler KDP IKBY Şengal dem parti
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