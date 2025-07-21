Ezîdi kadınlardan 18 ülkeye mektup: Soykırımı tanıyın

Ezîdi Özgür Kadın Hareketi (TAJE) Diplomasi Komitesi, 3 Ağustos 2014 Ezîdi katliamı yıldönümü öncesi 18 ülke ve Birleşmiş Milletler Genel Sekteri António Guterres'a mektup gönderdi.

IŞİD çeteleri tarafından Şengal’de gerçekleştirilen Ezîdi katliamının üzerinden 11 yıl geçti. Bu sürede 14 ülken katliamı soykırım olarak tanıdı.

TAJE, mektupta katliamın yaralarının hala sarılmadığının belirterek, "Hala çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 2 bin 900 Ezîdi IŞİD çeteleri tarafından esir tutuluyor. Yüzlercesinin akıbeti bilinmiyor. Hala açılmayı bekleyen onlarca toplu mezar var ve yeni toplu mezarlar bulunmaya devam ediliyor" dedi.

"Soykırım olarak tanıyın"

3 Ağustos 2014 tarihli fermanla ilgili kapsamlı bir dosya hazırladıklarını belirten Ezîdi Özgür Kadın Hareketi, "Şengal’deki Ezîdi halkının yaşadıklarının soykırım olduğunu kanıtlayan belge ve bilgilerin bulunduğu dosyayı sizlere sunuyoruz. Sizlerden insani görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmenizi ve fermanı resmen soykırım olarak tanımanızı talep ediyoruz" çağrısını yaptı.

"Soykırıma yanıt olarak örgütlendik"

Ezîdi kadınlar, mektupta son olarak çalışmalarını şöyle aktardı:

“Ezîdi kadınlar olarak, kadınların ve toplumumuzun katledilmesini önlemek için 2014 fermanından sonra 2015 yılında Ezîdi Kadın Meclisi adıyla örgütlendik. Ezîdi kadınlara ve Ezîdi toplumuna yönelik soykırıma yanıt olarak örgütümüzü inşa ettik. Kadınların bir güç olması ve kendilerini saldırılardan ve fermanlardan koruyabilmesi için çalışmalarımızı büyüttük. 2016 yılında düzenlediğimiz bir kongre ile Ezîdi Özgür Kadın Hareketi’ni (TAJÊ) kurduk. Şengal’deki Êzidî kadınlar olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

19 adrese mektup Mektup gönderilen ülkelerin isimleri şöyle: Litvanya, Güney Afrika Başkanlığı, İtalya Devlet Protokolü, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı ve Diplomatik İlişkiler Ofisi, Slovak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Slovenya Cumhurbaşkanı, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Malta Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, Avusturya Cumhurbaşkanı, Yunanistan Cumhurbaşkanı, İspanya Hükümet Başkanı, Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Başkanlık Ofisi, Mısır Arap Cumhuriyeti Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres.

(AB)