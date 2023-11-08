Êzidî dengbêj Feyzoyê Rizo yaşamını yitirdi

İki yıldır mide kanseri tedavisi gören ve son günlerde sağlık durumu ağırlaşan Êzidî dengbêj Feyzoyê Rizo, bu sabah yaşamını yitirdi.

MA’nın haberine göre; Rizo’nun cenazesinin yarın (9 Kasım) Krasnodar kentinde toprağa verileceği öğrenildi.

Feyzoyê Rizo hakkında

Denbêj Şeroyê Biro ve Mecîdê Faris’in yeğeni olan Rizo, 1954 yılında Ermenistan’ın başkenti Erîvan’ın Vermezyara köyünde doğdu.

Êzidî Kürtlerinden olan Rizo’nun ailesi 1915 Ermeni tehcirinin ardından Iğdır'dan Ermenistan’a göç etti.

Rizo'nun sesi, 26 yıl boyunca Erivan radyosundan tüm Kurdistan'a yayıldı.

Rizo, 2003 yılından sonra Kurdistan’ın birçok kentinde düzenlenen festivallere katıdı, Egidî Cimo ile birlikte sahne aldı.

Rizo, Hiner Saleem'in Vodka Lemon filminde de yine Cimo ile yer almıştı.

Delaliyê, Destmala min, Oy oy li min, Hekîmo, Gede, Bavê Feqî, Nûrê û Salih gibi en beğenilen Kürt klasiklerini büyük bir ustalıkla seslendiren Feyzoyê Rizo denbêj geleneğini sürdüren sayılı isimlerdendi.

(RT)