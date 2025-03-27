Ezhel’den yeni protest parça: “küçük turco”
Ezhel adını kullanan rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar için şarkı yazdı.
Bestelediği “küçük turco” adlı şarkıdan bir bölümünü de 22 Mart’ta yayımladı. Türkiye’de gençlerin gelecek kaygısı, yolsuzluk ve hukuksuzluğa vurgu yapan Ezhel şarkıda birçok politik gönderme yaptı.
Ezhel, Youtube ve Instagram’da yayımladığı parçanın kapak fotoğrafında 17-25 Aralık 2013’te AKP’li bakanlara yönelik rüşvet operasyonunda Halkbank’ın eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'a evinde ayakkabı kutularına saklanmış olarak ele geçirilen 4,5 milyon dolara atıf yaptı.
Şarkının söyleri şöyle:
Uyu küçük Turco'm, uyu
Uyu küçük Turco'm, uyu
Uyu mışıl mışıl, uyu
Uyu nenni, nenni, uyu
Yalan olur gençliğimiz
Geleceğimiz belirsiz
Başımızdakiler hırsız
Uyu küçük Tur—
Şüheda fışkırtan toprak artık betonarme
Göçmenler gettolarda, bizler kafeslerde hapse
İktidarın eski aşkı, çetelerle darbe
Kullara eziyet için Allah bir bahane
Her gün boktan bir havadis, her gün artıyor sefalet
Güldürür adalet, ah, şu ağlanacak hâle
Biziz yonulacak kaz, şimdi daha derine kaz
Fıtratın bu madenin içinde bir cenaze
Herkes birbirine düşman, ne anladım bu işten?
Bir gün ol'ca'z pişman, işler geçmiş olca'k işten
Yıldız Ay'a küstü, soyulduk ayaküstü
Kalmadı milletin daha yaşamaya lüksü
Vatan diyen "Hain", onu satan, yiyen "Kral"
Bunu anlamayan cahil, yaktın hayatımı, sağ ol
Bölünmez bu toprak, aslen kafanızda bölü
Görmek istiyoruz bizden olmayanı ölü
(DT/HA)