Ezhel’den yeni protest parça: “küçük turco”

Ezhel adını kullanan rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar için şarkı yazdı.

Bestelediği “küçük turco” adlı şarkıdan bir bölümünü de 22 Mart’ta yayımladı. Türkiye’de gençlerin gelecek kaygısı, yolsuzluk ve hukuksuzluğa vurgu yapan Ezhel şarkıda birçok politik gönderme yaptı.

Ezhel, Youtube ve Instagram’da yayımladığı parçanın kapak fotoğrafında 17-25 Aralık 2013’te AKP’li bakanlara yönelik rüşvet operasyonunda Halkbank’ın eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'a evinde ayakkabı kutularına saklanmış olarak ele geçirilen 4,5 milyon dolara atıf yaptı.

Şarkının söyleri şöyle:

Uyu küçük Turco'm, uyu

Uyu küçük Turco'm, uyu

Uyu mışıl mışıl, uyu

Uyu nenni, nenni, uyu

Yalan olur gençliğimiz

Geleceğimiz belirsiz

Başımızdakiler hırsız

Uyu küçük Tur—

Şüheda fışkırtan toprak artık betonarme

Göçmenler gettolarda, bizler kafeslerde hapse

İktidarın eski aşkı, çetelerle darbe

Kullara eziyet için Allah bir bahane

Her gün boktan bir havadis, her gün artıyor sefalet

Güldürür adalet, ah, şu ağlanacak hâle

Biziz yonulacak kaz, şimdi daha derine kaz

Fıtratın bu madenin içinde bir cenaze

Herkes birbirine düşman, ne anladım bu işten?

Bir gün ol'ca'z pişman, işler geçmiş olca'k işten

Yıldız Ay'a küstü, soyulduk ayaküstü

Kalmadı milletin daha yaşamaya lüksü

Vatan diyen "Hain", onu satan, yiyen "Kral"

Bunu anlamayan cahil, yaktın hayatımı, sağ ol

Bölünmez bu toprak, aslen kafanızda bölü

Görmek istiyoruz bizden olmayanı ölü

(DT/HA)