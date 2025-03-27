ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 13:39
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 13:49
2 dk Okuma

Ezhel’den yeni protest parça: “küçük turco”

Ezhel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar için yazdığı şarkıda, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında Halkbank’ın eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'a evinde ayakkabı kutularına ele geçirilen 4.5 milyon dolara atıf yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ezhel’den yeni protest parça: “küçük turco”

Ezhel adını kullanan rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar için şarkı yazdı.

Bestelediği “küçük turco” adlı şarkıdan bir bölümünü de 22 Mart’ta yayımladı. Türkiye’de gençlerin gelecek kaygısı, yolsuzluk ve hukuksuzluğa vurgu yapan Ezhel şarkıda birçok politik gönderme yaptı.

Ezhel, Youtube ve Instagram’da yayımladığı parçanın kapak fotoğrafında 17-25 Aralık 2013’te AKP’li bakanlara yönelik rüşvet operasyonunda Halkbank’ın eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'a evinde ayakkabı kutularına saklanmış olarak ele geçirilen 4,5 milyon dolara atıf yaptı.

Şarkının söyleri şöyle:

Uyu küçük Turco'm, uyu

Uyu küçük Turco'm, uyu

Uyu mışıl mışıl, uyu

Uyu nenni, nenni, uyu

Yalan olur gençliğimiz

Geleceğimiz belirsiz

Başımızdakiler hırsız

Uyu küçük Tur—

 

Şüheda fışkırtan toprak artık betonarme

Göçmenler gettolarda, bizler kafeslerde hapse

İktidarın eski aşkı, çetelerle darbe

Kullara eziyet için Allah bir bahane

Her gün boktan bir havadis, her gün artıyor sefalet

Güldürür adalet, ah, şu ağlanacak hâle

Biziz yonulacak kaz, şimdi daha derine kaz

Fıtratın bu madenin içinde bir cenaze

Herkes birbirine düşman, ne anladım bu işten?

Bir gün ol'ca'z pişman, işler geçmiş olca'k işten

Yıldız Ay'a küstü, soyulduk ayaküstü

Kalmadı milletin daha yaşamaya lüksü

Vatan diyen "Hain", onu satan, yiyen "Kral"

Bunu anlamayan cahil, yaktın hayatımı, sağ ol

Bölünmez bu toprak, aslen kafanızda bölü

Görmek istiyoruz bizden olmayanı ölü

(DT/HA)

Haber Yeri
İstanbul
ezhel
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git