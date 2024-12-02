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Yayın Tarihi: 2 Aralık 2024 12:02
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2024 08:41
2 dk Okuma

Ezgi’yi koruyamayan kurumlara 400bin TL tazminat cezası

“Ezgi için adaleti mücadelemizle kazandık, kadın cinayetlerini de mücadelemizle bitireceğiz. Bir kadının öldürüldüğü her meydanda veya evin önünde, bir kadın cinayeti davasının sürdüğü her adliyede bizi göreceksiniz. Ezgi’ye sözümüz: Kadın cinayetlerini durduracağız.”

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Ezgi’yi koruyamayan kurumlara 400bin TL tazminat cezası

Boşanma aşamasında olduğu erkek, Ezgi Zerkin’i 29 Ağustos 2022’de ateşli silahla öldürdü. Ezgi, koruma altında olmasına ve fail hakkında defalarca suç duyurusunda bulunmasına rağmen elektronik kelepçe kararı alınmadı.

Ezgi'nin ailesi, 6284 sayılı kanunun ihlal edildiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na dava açtı. Mahkeme, iki bakanlığın ihmaller nedeniyle toplam 400 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Ezgi, uzaklaştırma kararına ve katilin tehditlerine rağmen gerekli koruma önlemleri alınmadan yaşamını yitirdi.

Fail Deniz Özarslan, Ezgi’yi işyerinde silahla yaraladıktan sonra 23 saniye içinde olay yerinden kaçtı. Ezgi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yoğun bakım sürecinde yapılan bir basın açıklaması sırasında gelen polisler, "İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı, o şahıs evin içine girip darp etmediği sürece biz müdahale edemeyiz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Ezgi’nin boşanma davası, ölümünden 10 ay sonra sonuçlandı. Katil, olaydan 545 gün sonra İzmir’de bir hurdacı tarafından bulunan kemiklerle tespit edildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, bu süreç boyunca adalet mücadelesini sürdürdü ve Ezgi için adalet sağlandı. Platform, şu açıklamayı yaptı:

“Ezgi için adaleti mücadelemizle kazandık, kadın cinayetlerini de mücadelemizle bitireceğiz. Bir kadının öldürüldüğü her meydanda veya evin önünde, bir kadın cinayeti davasının sürdüğü her adliyede bizi göreceksiniz. Ezgi’ye sözümüz: Kadın cinayetlerini durduracağız.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın cinayetlerini durduracağız platformu erkek şiddeti
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