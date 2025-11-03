Ezgi Sevgi Can’ın kardeşi Onur Yaser Can'a ithaf ettiği “Karanfiller” yayında

Klarnet sanatçısı, şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ezgi Sevgi Can, ilk beste albümü Karanfiller’in habercisi olan aynı adlı teklisini 31 Ekim’de dinleyicilerle paylaştı. Sanatçı, albüme de adını veren “Karanfiller”i, polisin fiziki ve psikolojik işkencesiyle kardeşi Onur Yaser Can’ın anısına ithaf ediyor.

Ezgi Sevgi Can için müzik üretimi ve icrası, kişisel bir direniş ve iyileşme sürecinin parçası. Sanatçı, hikayeleri ve duyguları paylaşmanın bir yolu olarak gördüğü müziğiyle, “Karanfiller”de kaybetme ve yas duygusuna, anımsamaya, yasın içindeki iyileşmeye ve yeniden filizlenmeye odaklanıyor.

Can, albümün ruhunu “çok beklemiş bir gözyaşının ardından gelen rahatlama hissi” olarak tanımlıyor.

Albüm, İstanbul Hayyam Stüdyoları’nda Sinan Sakızlı ve Ceylan Akçar tarafından kaydedildi. Ezgi Sevgi Can’a kayıtlarda davulda Ilias Arapoglou, gitarlarda Sylvain Dubert ve kontrbasta Nicolas Fleury eşlik ediyor.

Albümün mixlerini Nicolas Vercambre, masteringini ise François Fanelli (Sonic Mastering Stüdyoları) üstlendi.

Karanfiller, Ezgi Sevgi Can’ın “çok erken kaybettiklerimizin ve geride kalanların ruhlarına armağan ettiği”, uzun bir nefes ve yeni bir döngünün başlangıcı olarak tanımladığı bir çalışma.

Şarkıyı Spotify veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz.

ONUR YASER CAN DAVASINDA KARAR Ezgi Sevgi Can: Bir Aile Tek Tek Katledildi

Onur Yaser Can davası

(HA)