KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 14:42
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 14:54
2 dk Okuma

Ezgi Sevgi Can’ın kardeşi Onur Yaser Can'a ithaf ettiği “Karanfiller” yayında

Klarnet sanatçısı, söz yazarı ve besteci Ezgi Sevgi Can, ilk beste albümünün habercisi olan “Karanfiller” teklisini yayımladı. Sanatçı, polisin fiziki ve psikolojik işkencesiyle yaşamdan kopan kardeşi Onur Yaser Can’ın anısına ithaf ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ezgi Sevgi Can’ın kardeşi Onur Yaser Can'a ithaf ettiği “Karanfiller” yayında
Fotoğraf: Better Things Studio & Senanur Akıl

Klarnet sanatçısı, şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ezgi Sevgi Can, ilk beste albümü Karanfiller’in habercisi olan aynı adlı teklisini 31 Ekim’de dinleyicilerle paylaştı. Sanatçı, albüme de adını veren “Karanfiller”i, polisin fiziki ve psikolojik işkencesiyle kardeşi Onur Yaser Can’ın anısına ithaf ediyor.

Ezgi Sevgi Can için müzik üretimi ve icrası, kişisel bir direniş ve iyileşme sürecinin parçası. Sanatçı, hikayeleri ve duyguları paylaşmanın bir yolu olarak gördüğü müziğiyle, “Karanfiller”de kaybetme ve yas duygusuna, anımsamaya, yasın içindeki iyileşmeye ve yeniden filizlenmeye odaklanıyor.

Can, albümün ruhunu “çok beklemiş bir gözyaşının ardından gelen rahatlama hissi” olarak tanımlıyor.

Albüm, İstanbul Hayyam Stüdyoları’nda Sinan Sakızlı ve Ceylan Akçar tarafından kaydedildi. Ezgi Sevgi Can’a kayıtlarda davulda Ilias Arapoglou, gitarlarda Sylvain Dubert ve kontrbasta Nicolas Fleury eşlik ediyor.

Albümün mixlerini Nicolas Vercambre, masteringini ise François Fanelli (Sonic Mastering Stüdyoları) üstlendi.

Karanfiller, Ezgi Sevgi Can’ın “çok erken kaybettiklerimizin ve geride kalanların ruhlarına armağan ettiği”, uzun bir nefes ve yeni bir döngünün başlangıcı olarak tanımladığı bir çalışma.

Şarkıyı Spotify veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz.

Ezgi Sevgi Can: Bir Aile Tek Tek Katledildi
ONUR YASER CAN DAVASINDA KARAR
Ezgi Sevgi Can: Bir Aile Tek Tek Katledildi
25 Ekim 2019
Onur Yaser Can davası
Onur Yaser Can davası
2 Eylül 2024

(HA)

Onur Yaser Can davasında adalet mücadelesi yeniden başladı
20 Haziran 2025
/haber/onur-yaser-can-davasinda-adalet-mucadelesi-yeniden-basladi-308641
ONUR YASER CAN DAVASI
İstinaf işkenceci polislere ‘iyi hal indirimi’ istedi
18 Haziran 2025
/haber/istinaf-iskenceci-polislere-iyi-hal-indirimi-istedi-308556
Onur Yaser Can davası
2 Eylül 2024
/haber/onur-yaser-can-davasi-299218
Onur Yaser Can davasında karar: 4 polise 6'şar yıl hapis
5 Haziran 2023
/haber/onur-yaser-can-davasinda-karar-4-polise-6-sar-yil-hapis-279844
ONUR YASER CAN DAVASINDA KARAR
Ezgi Sevgi Can: Bir Aile Tek Tek Katledildi
25 Ekim 2019
/haber/ezgi-sevgi-can-bir-aile-tek-tek-katledildi-215001
